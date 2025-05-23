5月22日，在澳门的BEYOND Expo上，法拉第未来（Faraday Future，下称“FF”）旗下Faraday X（下称“FX”）全球CEO马骁（Max Ma）首次向外界系统阐述了公司第二品牌FX的战略规划。这位曾主导FF91量产交付的资深汽车人，向外界展现了一个颠覆性的商业构想——通过”FX”品牌搭建中美智能电动汽车产业的超级桥梁。

贾跃亭归来？

大会现场，FF创始人、联席CEO贾跃亭通过视频连线大会。他指出，AI是这个时代最强的化反媒介，天然具备融合重构共生的属性。中美并非非此即彼，而是完全有可能实现互补共赢，推动AI在全球范围内更广泛、更有序的价值释放。

谈及出海，他表示对中国企业充满信心。“许多人质疑中国企业的核心优势究竟是什么，我认为最不可复制的是中国人的智慧和适应能力、学习能力和韧性，这是最具穿透力和生命力的竞争优势。我希望更多志同道合的奋斗者和远见卓识的追梦者能在大航海时代与我们共同成为（中美）桥梁的搭建者、共创共赢的推动者，锻造出真正的全球竞争力，闯出蓝海。”

贾跃亭的”桥接”哲学再进化

作为FF创始人的贾跃亭虽已退居幕后，但其战略思维仍在深刻影响着企业走向。马骁特别强调，FX品牌的诞生源于贾跃亭提出的”全球3.0时代产业桥接”理念。在当下地缘政治复杂、产业链重构的背景下，FF选择将积累十年的美国本土化经验转化为战略资产。

目前，FX已与中国多方主机厂签署战略合作协议及谅解备忘录，推动AIEV以及增程式 AIEV 在美国与中东市场的发展，并加强全球汽车零部件供应链的整合，赋能中国汽车企业出海。“我们在汉福德的工厂拥有完整的新车认证能力，这是中国车企进入美国市场最难跨越的门槛。”马骁透露，FX已构建起覆盖研发、制造、合规的全链条能力，这将成为中国供应商和OEM厂商登陆北美市场的“通行证”。

2024年9月23日，美国商务部产业安全局（“BIS”）正式公布了关于针对中国和俄罗斯的网联汽车信息和通信技术与服务（“ICTS”）供应链审查后的相关监管拟议规则（“NPRM”）。这一法规对中国汽车产业出海形成双重挑战。一方面，法规要求智能汽车的AI算法、车联网等核心技术须在美国境内实现数据本地化处理与合规验证，迫使中国企业重构技术架构并建立本土研发团队，显著增加技术适配成本；另一方面，该法规以国家安全名义对中国车企的智能系统进行准入审查，实质上形成技术贸易壁垒，可能延缓甚至阻断搭载先进智驾系统的中国电动车进入美国市场的时间窗口，倒逼车企采取技术分拆或合资模式规避限制。

马骁认为，通过与FX的合作，有利于有意向在美国开辟天地的中国企业将在FX的加州工厂完成关键模块的本地化适配，满足合规要求。

BEYOND Expo 联合创始人卢刚博士对话 Faraday X 全球 CEO 马骁

贾跃亭的”澳门支点”构想

在谈及全球化布局时，马骁特别提到贾跃亭提出的”澳门枢纽论”。这个设想将依托澳门特殊的政策优势，打造集技术验证、金融结算、跨境数据服务于一体的战略枢纽，将澳门作为“中美汽车产业桥梁”的桥头堡。

对于备受关注的量产进度，马骁表示进展顺利，“目标是在今年年底前下线第一辆车，所以到今年年底，我们将看到第一个FX类型的生产线开始销售汽车”。同时其也透露将在六月宣布合作伙伴。

随着6月合作伙伴名单的揭晓，这场横跨太平洋的汽车革命或将进入高潮。