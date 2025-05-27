同几年前相比，电子竞技显然进入了一个冷静期。这个在热钱浇灌出来的新兴行业，一度锐不可当，就连疫情也无法消弭资本和粉丝的热情。

然而疫情过后，行业状况急转直下，投资者感叹回报率不佳，赞助商鸣金收兵，将有限的资源投入到AI的热土上去，粉丝也不愿回归线下买票观赛……电竞行业的低迷导致大量职业战队离场，衰退的声音不绝于耳。

近日，在澳门举办的BEYOND Expo 2025上，NIP（星竞威武）集团董事长兼联席CEO、澳门电子竞技总会会长何猷君对话了彭博社记者，分享了电子竞技寒冬下的转型思路与NIP集团的破局之道。

纳斯达克上市：全球化布局的关键一步

2024年7月26日晚间，NIP集团在纳斯达克挂牌上市，成为“中国电竞第一股”，引发市场关注。何猷君坦言上市绝非易事，每天都要面对投资者的审视。但这一过程带来了意外收获：“我们在治理、合规、法律以及对国际投资者兴趣的理解方面都变得更加成熟，我们高管团队的整体能力也得到了显著提升。”

上市后的战略成果正在显现：中东市场的快速突破，以及活动制作业务300%的爆发式增长。上市帮助NIP打通了全球资本通道，特别是在巩固东方市场领先地位后，中东和东南亚的扩张变得顺理成章。何猷君透露，集团已通过收购音乐节品牌等动作，将赛事业务占比从不足10%提升至可能超过三分之一。

中东战略：石油资本与电竞新城的化学反应

2024年8月，沙特电竞俱乐部“猎鹰队”获得2024年电竞世界杯总冠军。何猷君指出，就像曼城通过持续投入登顶足坛，中东国家正在电竞领域复制这种模式。由于资金、政策和人才优势，何猷君对进军中东市场展现出强烈信心：”当欧美、东亚资本在寒冬中收缩时，阿联酋和沙特正在倾注心力打造真正的电竞之城。”

针对人才成本的结构性差异，他认为目前在中东打造电竞团队成本比东亚、东南亚要高，但中东年轻人口较多、数字化基础设施和政府强力支持形成独特优势。就像沙特在短短几年内就孵化出了“猎鹰队”这样有竞争力的团队，“也许五年后，阿联酋和沙特还会涌现出非常有竞争力的队伍”。

AI革命：颠覆游戏开发范式的机遇

人工智能被何猷君视为行业变革的核心变量。他指出谷歌新模型能自动生成游戏过场动画，这直接打破了传统3A游戏开发壁垒。因此他十分看好AI赋能下的游戏开发前景，认为有想法的小型工作室凭借创意+AI工具，可能颠覆巨头的垄断地位。

对于VR技术的瓶颈，何猷君表示VR内容成本极高，制作耗时耗力。“但在人工智能的帮助下，或许我们将会迎来一些非常酷的VR概念。”他认为破题关键在于利用AI加速开发，缩短内容开发周期并降低成本。“以前，我们可能认为VR可能还需要5到10年才能普及，因为内容是无限的。现在，所有这些绝妙的想法可能花两三年就能变成现实。一旦有了这些令人兴奋且引人入胜的内容，每个人都会购买更多的VR头显，然后就形成了一个完整的生态系统。”

电竞酒店：重新定义线下娱乐场景

“电竞酒店在中国是一个非常有趣的现象，人们更喜欢在电竞酒店里度过时光，而不是在网吧，这其实是有道理的，因为它是一种更私密的体验。”在中国2万家电竞酒店的混战中，NIP也想要从中分一杯羹。当私密性、社交性和竞技性形成闭环，这种新业态将成为年轻群体的娱乐消费入口。

何猷君透露，集团将会在成都布局，开电竞酒店，并计划通过轻资产模式（95%特许经营）实现三年百店目标。“这只是一个小小的目标。在中国，这看起来似乎很容易。如果你不能快速增长，那么你就会退出市场。就像电子竞技一样，我们不想被淘汰。”

从“寒冬”到春天：电子竞技行业的转型逻辑

面对外界对”电子竞技寒冬”的讨论，何猷君以”转型期”重新定义这一阶段：”寒冬会变成转型期。整个行业都会出现积极的转型。”他回溯行业早期的高速扩张——赛事收视率、奖金纪录不断刷新，传统体育品牌与游戏发行商争相入局，但同时也指出：”许多从业者忽视了商业逻辑的本质，未能像NBA等传统体育赛事一样构建可持续的盈利模式。”

他指出了电子竞技持续创造流量的重要性，但如何将电子竞技的全球影响力转化为多元化的收入引擎，是当下更为关键的举措。NIP集团希望通过构建覆盖赛事制作、直播机构、游戏发行乃至电竞酒店的”全生态系统”，突破单一收入依赖。

结语

在这场深度对话中，何猷君已经展现出少壮派企业家的锐气与老练：既敢于押注中东新兴市场、电竞酒店等风险领域，又试图建立一个整体的电子竞技生态。当被问及如何看待行业未来时，他并不悲观：“寒冬是反思的好时机，‘绿叶’或许已经开始萌芽。”