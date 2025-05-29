近日，在BEYOND Expo 2025上，梅花创投创始合伙人吴世春作为嘉宾与会，与媒体分享了一些关于AI、具身智能方面的投资心得。

1数据合规成本高昂，如何平衡数据价值挖掘与隐私保护之间的冲突？是否看好数据交易平台的发展？

梅花创投在国内投资了很多数据交易平台。AI时代，数据仍然是黄金，数据交易市场仍在快速增长。数据使用和合规需要很大保护，市场才会更加健康。目前大厂在这方面的支出越来越大，中小企业在这方面仍然不是重要支出，他们可能更多地购买硬件，并没有在数据上花费很多资金。

2大模型能力封装成SaaS工具的趋势下，“AI中间商”的护城河应如何构建？

套壳没有护城河，每次大模型系统升级，这些套壳企业都一片哀鸿，实际上所有套壳都是短暂的套利。

3想要在人形机器人产业中盈利，中国企业的机会在于成本控制还是应用场景创新？

我们认为目前大部分机器人尚未具备真正的商业化红利。目前人形机器人的主要场景仍然是表演，例如教学产品。真正的家庭产品和工业产品尚未得到验证。我认为它需要跨过两个大门槛，一是泛化智能，二是能耗是否能降到可用的程度。目前基本上几分钟就需要充次电，完全无法接受。

另一个问题是机器人不能仅限于人形领域，这里面存在一个方向问题。中国将robot翻译成机器人，实际上它是替代人劳动的机器。只要能替代某一项劳动的机器，它就是一个好的替代品。例如大疆找到空中飞的相机，这是很好的场景。追觅做了家居清洁场景的机器人，这也是很好的产品。这种产品需要产生很大的量，因此量非常重要，量大则整个成本会降低，使用的家庭也会越来越多，这样就形成了良性循环。

4 除了工业机器人，未来3到5年你还看好哪些机器人的细分市场？

我们会关注服务机器人，例如中国的几大服务机器人，如酒店和清洁等，现在都开始使用它们。它们完全可以自己送餐、送货物以及搭乘电梯；还有的可以扫台面、地面和清洁马桶，实现无人化地清洁。

5如何看待人形机器人数据训练场？

就相当于挖矿的没赚到钱，卖铲子的先赚到钱。因为现在还正在处于训练机器人大脑的过程中，掌握数据很必要。但这种数据的话，我觉得目前看是个阶段性的生意。

6如果梅花要投机器人公司，有什么筛选标准吗？

有可能永远没有，现在这些初创企业，可能是只是为大厂铺路，诸如小米、华为，类似于理想、小鹏、比亚迪，他们推出的自己的机器人有可能会后来居上。这对投资人来说，永远没有办法达到他的甜蜜点，大厂、车企的供应链跟机器人的供应链非常相似，有 80% 的这种相似度。且资金、品牌、渠道力量更雄厚，所以最后会变成他们来收割这个市场。

7作为投资人，你将怎样帮你的初创企业去渡过中美关系的不确定性？

这是不可调和的大博弈。现在的企业得多元化地去开拓市场，你不能押宝在美国单一市场上。这个是要变成企业界大家一种共识，这是一个阵痛期了。而准备出海到东南亚或者一带一路国家的企业，可以借助中国的国家品牌去宣传。

8 DeepSeek发展起来后，你在 AI 投资方面会有什么新的倾向吗？

我们现在主要投 AI 的应用，就这个AI产品不要告诉我有什么功能，要告诉我可以为企业带来什么样的结果，即面向结果的AI。市面上大部分的 AI 都是叫半成品AI，只是 AI 化了，但实际上它不能够给你带来全新的结果，（最终的）结果才是客户所需要的。比方说客户的付费意愿，现在 Manus 目前也没有什么太多的付费，它这个方向是对的，但是它还没有到能够真正交付的产品（阶段）。