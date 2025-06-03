我已经很久没有把任天堂当作索尼 PlayStation 或微软 Xbox 的直接竞争对手了。

当然，它们确实是竞争者。在这个现代娱乐时代，没有人有足够的时间，每个人都在与所有人竞争——电影、书籍、抖音、“城市走路”（你懂我想说什么，只是我不喜欢那个描述）……以及随便你说得出的任何事物。

但自 Wii 世代以来，任天堂基本上不再以传统玩家为目标（除了 Wii U 推出时极短的一段时间），而是将精力集中在家庭用户身上，推出具有新奇操作方式与鲜艳色彩的游戏。

当然，Switch 确实成功吸引了年长一些的玩家。这台机器的便携性吸引了那些时间紧张、没多少电视时间的成年人。但它仍然不是 Xbox 或 PlayStation 的直接竞争对手。索尼和微软主机上最受欢迎的游戏系列大多没有出现在任天堂平台上。比如《使命召唤》《堡垒之夜》《刺客信条》……甚至直到 EA Sports FC 品牌重塑之前，Switch 版本的《FIFA》都是明显逊色的版本。

然而，Switch 2 的发布游戏阵容中充满了在 PlayStation 和 Xbox 平台上销量极佳的游戏，包含《使命召唤》《EA Sports FC》《最终幻想》，以及《艾尔登法环》《赛博朋克 2077》等更现代的热门作品。我甚至半期待《GTA 6》会推出 Switch 2 版本，当然我知道这基本没戏。

Switch 2 显然拥有足够的性能来运行现代游戏的高效版本。鉴于发行商、开发商乃至平台方都在针对包括 Steam Deck 在内的各种规格 PC 进行优化（再加上 Xbox Series S 的存在），认为 Switch 2 能够运行本世代推出的大多数（或至少很多）游戏的想法并非不合理。上一代机型可完全不是这种情况。

此外，Switch 2 发布会上最大的惊喜之一，是《艾尔登法环》开发商 FromSoftware 推出的一款全新硬核动作游戏《The Duskbloods》。任天堂时不时会签约类似游戏，主要目的是吸引新玩家加入任天堂生态。而《The Duskbloods》的目标人群，坦白讲，正是 PlayStation 玩家。

现在，我并不指望 FromSoftware 的粉丝会为了 Switch 2 而卖掉他们的 PS5。我也不建议 PlayStation 或 Xbox 玩家选择《马里奥赛车》而非《GT赛车》，或者选择《银河战士》而不是《光环》。但作为一种额外支出呢？比如一种能随时随地玩《艾尔登法环》之类的游戏方式？我们知道，PlayStation/Xbox 用户和 Switch 用户之间已经存在一定交集。这一次不同之处在于，似乎有更多相同游戏会登陆任天堂系统。

在用户参与度竞争的时代，任何能够吸引玩家花费宝贵时间玩《堡垒之夜》或《使命召唤》的平台（包括手机），都是 PS5 和 Xbox 主机的竞争对手。尽管从技术层面讲，PS5 和 Xbox Series X 是更强大的机器，但任天堂提供了更为灵活的选择（至少目前是这样）。我经常觉得 PlayStation/Xbox 和任天堂玩的是同一项运动的不同版本，现在我仍然这么认为，只是它们如今看起来是同场竞技而已。

我知道有些第三方开发商会赞同我。之前看到一则采访，其中谈到一家大型独立工作室的负责人公开表达了对 Xbox 远离主机战略的担忧。他担心这会对与索尼的未来谈判产生不利影响。他说，当对方知道你只有他们这一个真正的选择时，谈判就很难了。

也许任天堂 Switch 2 可以成为第三方开发商的那个替代可行方案。