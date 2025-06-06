任天堂 Switch 2 的一大重点功能是 GameChat。只要支付 Switch Online 会费（目前首年免费），该系统就能让玩家通过语音和视频聊天进行交流，并彼此分享游戏直播画面。

那些认真对待在线游戏的玩家，多年来一直在通过类似 Discord 和 Steam 这样的服务来语音/视频聊天与分享游戏直播画面。过去二十年来，任天堂自身在语音和视频聊天方面的解决方案一直都不够完善且属于试验性质，而 GameChat 的出现是一个信号，表明该公司终于开始认真对待语音和视频聊天了。

这并不是因为任天堂没有尝试过。早在 2006 年，任天堂就通过 Nintendo Wi-Fi Connection 服务在其一些游戏中引入了语音聊天功能。但与 GameChat 不同的是，任天堂过去常常是针对每款游戏单独处理语音和视频聊天功能，或者将聊天功能移交外部应用程序。

但正如任天堂负责监督 Switch 2 内置功能开发的小野澄一 (Sumikazu Ono) 在任天堂官网的问答中所述，GameChat 的目标是“无需设置”。

“游戏中的语音或视频聊天通常需要一些额外的设备设置工作，”任天堂的田村吉孝（Yoshitaka Tamura）在同一次问答中解释道。“但 Switch 2 配备了内置麦克风，所以你可以很轻松地使用语音聊天功能。另外，单独售卖的 Nintendo Switch 2 摄像头使用起来也很简单，设置也不太复杂。”

这与任天堂最初处理语音聊天的方式大相径庭。当任天堂在《银河战士 Prime 猎人》《宝可梦 钻石/珍珠》以及《高级战争：Days of Ruin》等游戏中加入聊天功能时，玩家需要输入一串 12 位数朋友码将其他玩家添加到好友列表中，才能与他们聊天。这些任天堂 DS 游戏中的语音聊天功能仅限于某些模式，操作笨拙，而且音质很差。

后来，任天堂为 Wii 开发了一种专有麦克风，名为“Wii Speak”，约有十几款游戏支持它，包括《动物森友会 城市大家庭》和《怪物猎人 3》。任天堂甚至还为该主机创建了专用 Wii Speak 频道，但聊天功能仅限于那些彼此共享了朋友码的玩家。

任天堂在 Wii U 上再次尝试了语音聊天功能，推出了 Wii U Chat，该功能利用了系统自带的 GamePad，后者配备了内置摄像头和麦克风。Wii U Chat 虽然功能有限，但包含了一个有趣点：用户可以在屏幕上绘图，与通话另一端的人分享信息。（Wii U Chat 于 2017 年随 MiiVerse 一同关闭。）

对于 Switch，任天堂决定让一款智能手机应用来处理语音聊天功能。同样，该功能仅在特定游戏中得到支持，而且任天堂的解决方案并不完美。许多用户选择不使用任天堂的应用，而是继续使用现有的通讯应用，如 YY 语音、微信语音、Discord 来语音聊天。

任天堂在在线互动方面谨慎态度的最新例证，是其通过 Switch 在线应用实现语音聊天。任天堂还推出了一款家长控制应用，让家长控制游戏时间以及孩子是否可以使用语音聊天等功能。家长控制应用可以让家长逐一批准孩子可以与谁进行 GameChat。

鉴于任天堂正在更广泛地在系统层面为 Switch 2 实现在线互动功能，该公司似乎终于对在线互动稍微放松了一些。这很可能反映了视频聊天已经变得多么普遍——尤其是 GameChat 的开发始于 2020 年，即疫情高峰期，当时一众视频聊天软件成为了朋友和公司之间交流首选方式。由于现有任天堂账户已经被数千万玩家使用多年，因此在任天堂游戏机上进行语音和视频聊天将比以往任何时候都更加容易。任天堂还专门为此设计了一颗按钮（“C”键）。

对于那些像任天堂过去二十年一样谨慎的 Switch 2 用户，任天堂 EPD 编程管理组的高级总监土田拓宽（Takuhiro Dohta）此前在一次采访中的表示：“你不会发现自己处于与陌生人聊天的境地。而且关于好友列表，你可以从 Switch 导入，这样你就可以进行一些微调，调整[用户]，因为肯定会有人喜欢聊天，也有人不喜欢聊天。”

尽管任天堂语音聊天功能的弊端在多代主机上都显而易见（且常常令人沮丧），但 Switch 2 似乎已经在很大程度上解决了这个问题。不过，GameChat 的免费使用时间有限。如果你不想付费与朋友聊天，建议你在手机上安装 Nintendo Switch Online 应用（更新后已更名为Nintendo Switch App）。