在消费科技领域，可持续转型正经历关键跃迁：从道德绑架式的责任说教，升级为体验驱动的价值重构。当低碳选择成为用户“不想放弃的便利”而非“必须忍受的牺牲”，绿色消费才真正跨越鸿沟。这标志着行业步入新阶段：可持续创新不是成本，而是体验竞争力本身。

在第三届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会上，动点科技记者被欧莱雅巨型的洗发水模型吸引了眼球，其后我们通过了解布展思路，对话高管，弄明白了欧莱雅到底在做什么。

产品先行

环保责任与消费体验不是二元对立。早在2020年，欧莱雅集团就启动了替换芯战略，通过产品设计的微创新实现环保价值提升。

上文中提到的非常醒目的大模型，是巴黎欧莱雅的玻尿酸空气感洗发露外包装模型，这款产品由欧莱雅中国研发和创新中心打造，其全塑泵头历经300余次反复按压测试研制成功。全塑泵头的核心突破在于：摒弃了传统泵头中的金属弹簧，采用单一材料设计，使整体包装无需复杂拆解即可轻松回收。

这样的例子还有很多，据展位工作人员介绍，兰蔻菁纯面霜的一瓶成品和一瓶替换装，相较于两瓶成品可以减重38%；科颜氏高保湿面霜的一瓶成品和一个袋换装，相较于两瓶成品能够减重42%；如果购买替换装，消费者无需重建消费习惯，只需在补货时选择替换芯，便能通过点滴积累推动生态正向循环。

跨界合作

在该博览会开幕式现场，欧莱雅还官宣了一些生态破圈的合作。

首先，欧莱雅将启动为期5年、注资达1亿欧元的“可持续创新加速器”计划。这一全新战略举措将助力其精准识别、快速试点并规模化推广应对行业持续挑战所需的绿色解决方案。欧莱雅将积极寻找并支持在以下重点领域拥有可试点成熟解决方案的初创企业、中小型企业及成熟创新企业：低碳解决方案、替代成分、消除化石塑料使用与塑料废弃物、环境友善工艺、水系统韧性、基于自然的解决方案及包容性商业模式等领域。

欧莱雅北亚及中国首席可持续发展官朴智鲜告诉动点科技记者：“从重点内容来看，我们仍然需要围绕四大支柱展开讨论。我们之前提到的四大支柱，首先是引领气候转型，气候转型是一个方面，其次守护自然资源，例如水资源，最后是促进循环利用和赋能社区发展。在这四大支柱下，如果有企业在这方面有好的技术、产品和点子，我们就可以合作。具体来讲，例如低碳解决方案、替代性原材料或者成分，我们会保证。我们不能为了可持续而降低产品功效，我们要保证好功效的同时又保护自然。”

开幕式上，朴智鲜以两家创新企业为例，透露了欧莱雅在可持续方面看好的一些技术应用。其中，杉海创新的强项在超分子智能组装技术，该技术主要在原材料和配方方面驱动创新，同时能降低成本和提升效率，实现降本增效。

另一家是未名拾光，它是一家从事生物合成的技术公司。“众所周知，生物合成对于有效活动成分等非常重要，我们可以将其优化，对美妆产品也有非常令人惊艳的应用。我们的原材料和工厂废弃物都可以采用生物合成方式进行回收再利用。”朴智鲜如是告诉记者。

值得一提的是，欧莱雅与京东计划率先在美妆行业内建立京东首个“美妆环境友好产品”标识，涵盖绿色包装、绿色制造等来自国内外的标准及体系。未来，通过购买拥有标识的美妆产品、选择无礼盒包装或参与空瓶回收等可持续行为，消费者可获得青绿专属积分用于权益兑换。依托京东“青绿计划”扩大覆盖，该激励机制将促进消费者行为转化，成为探索如何有效引导美妆可持续消费行为的关键尝试。

结语

消费行业的可持续转型近年来被频繁提及。和几年前不同的是，环保不再意味着体验的妥协，而是通过设计巧思和商业闭环无缝融入日常秩序。这不仅是包装减重或碳排数字的游戏，更是企业以“用户无感”的方式，将地球责任编织进产品生命周期的系统能力。未来消费科技的较量，或许不再只是比谁更懂需求，更是比谁能在满足需求时，给地球更小的伤害。