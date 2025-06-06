动点出海获悉，总部位于新加坡的保险科技公司bolttech近日宣布，已经完成了其1.47亿美元的C轮融资。融资后，公司的估值达到了21亿美元。

bolttech在一份声明中指出，本次融资得到了日本住友集团以及葡萄牙私募机构Iberis Capital（作为战略投资者）的加入。同时，据透露，住友集团也将同bolttech建立了合资企业，从而为亚洲地区合作伙伴提供嵌入式保险计划及配套的一站式服务。

如此前介绍，bolttech成立于2020年，是一家致力于将保险公司和其他分销商联系起来的数字保险交易所（该公司在官网自称为全球最大的技术型保险交易所）。据介绍，在bolttech的平台上，企业可以为自身客户购买从健康险到工具险等的众多类型保险。

在市场表现方面，截至发稿，据bolttech官网介绍，目前，平台业务已覆盖全球四大洲的37个市场地区，为全球数百万客户提供了服务。此外，平台每年的报价保费超650亿美元，合作保险公司达250+家。

值得一提的是，本次并不是bolttech首次获得大规模融资。早在23年，bolttech就曾凭借2.46亿美元的B轮总规模达成了保险科技行业当时规模最大的一笔B轮融资。

另一方面，尽管此次1.47亿美元的C轮融资在规模上有所降低，面对当前相对谨慎的亚太融资市场——在上一篇报道中有分享指出，25年一季度已成为该地区自14年以来最为低迷的融资季度，并且根据Traxcn数据预估，东南亚科技企业在一季度的融资总额“仅”为9亿美元左右，bolttech的这笔融资也能在某种程度上体现出外界对于东南亚科技领域的一些信心。