WWDC 2025将在不到9小时后开始。在去年的WWDC上，苹果智能占据主导地位，但你也看到了，中国大陆可用的中文版苹果智能，至今遥遥无期。不过今年苹果或许将换个思路，用外观变化暂时转移用户的注意力，再低调地对苹果智能进行渐进式升级。

系统界面或迎来大更新

自iOS7从拟物化进化到扁平化风格以来，苹果近年来一直没有对软件界面大动刀，此次苹果将为iPhone、iPad、Mac、Apple TV和Apple Watch引入重新设计的软件界面。

不仅是设计的大改，该公司还意在对其软件品牌进行全面改变，该品牌将从版本号转变为基于年份的系统。这意味着苹果将推出iOS 26、iPadOS 26、tvOS 26、visionOS 26、macOS 26和watchOS 26——以2026命名。在内部，操作系统分别被称为Luck、Charisma、Discovery、Cheer和Nepali。但吊诡的是，据说iPhone命名方式照旧。而Mac操作系统仍将保留其加州地标主题，今年的版本被称为macOS Tahoe。

iOS18 风格展示

全新界面内部代号为Solarium，其是基于Vision Pro耳机上的软件visionOS。主要界面元素将呈现毛玻璃效果，且将有重新设计的应用程序图标和其他按钮。虽然有人猜测应用程序图标将是圆形的，以匹配Apple Watch和Vision Pro的风格，但iPhone和iPad上的形状基本保持不变。在Mac上，菜单栏和窗口按钮也将获得新的设计。

对于iOS 26，苹果推出了一个新的视图，将最喜欢的联系人、最近的通话和语音邮件合并到一个可滚动的窗口中（用户可以通过手机应用程序本身的按钮切换到传统界面）。

虽然iOS和iPadOS上的大多数核心应用程序不会在设计更改之外进行大改，但其中两个应用程序需要进行重大改造：Safari和相机。Safari浏览器正在大幅更新外观，由更具毛玻璃效果的地址栏突出显示。相机app也将进行改造，重点是简单易用。近年来，苹果增加了几个新的照片和视频拍摄选项（包括空间视频、全景和慢动作录制），这让今天的界面变得有点冗杂。在iOS 26和iPadOS 26中，苹果正在重新思考如何设计这一app。

苹果首次将其长期存在的预览应用程序从macOS带到iPadOS和iOS，为iPad和iPhone用户提供了PDF管理、注释和编辑的内部解决方案。该软件看起来与Mac版本相似，其启动屏幕与Pages和Keynote等应用程序的风格相同。它包括屏幕顶部宣传预览名称的大徽标，以及其下方的文档选项库。该应用程序将预装，而不是通过App Store启动。

另一个预装的应用程序是游戏。它将游戏下载和访问苹果Arcade平台放在一个地方，看起来像以游戏为中心的App Store版本。该应用程序有五个标签：主页、街机、一起玩、图书馆和搜索。继任天堂Switch 2发布之后，苹果希望新应用程序可以使其移动设备成为游戏行业的更大部分。

AI方面别有太多期待

虽然设计变化将构成主题演讲的显著部分，但该公司还将讨论其苹果的人工智能战略。在这方面，苹果将让第三方开发人员开始挖掘其大型语言模型——生成人工智能的基础。该公司还推出了iPad增强功能，这将使该设备更适合办公室工作，并为Mac推出重要的新功能。

人工智能的变化将出奇地小，不太可能给行业观察者留下深刻印象，特别是考虑到谷歌、Meta、微软和OpenAI的快速创新步伐。

苹果智能作为苹果当家的AI平台，在去年千呼万唤始出来，却无限期地推迟了Siri语音助手的改造。苹果最近通过将Siri和机器人团队从其人工智能主管的管理中分离，以免Siri的摆烂进一步影响苹果智能声誉。而进一步改进的Siri（内部称为LLM Siri），开发进度仍遥遥无期，至少还有一两年才能推出。

据了解，此次最引人注目的人工智能升级将是全系统对翻译的推送。该公司几年前推出了翻译app，现在该功能正在整合到其操作系统中，成为苹果智能功能。主要用途是电话和短信的实时翻译。与此同时，该公司还在为AirPods佩戴者准备现场对话的翻译。

对开发人员来说，最大的人工智能相关的信息将是该公司首次开放其基础模型，这将允许外部app创建者使用与苹果用于制作写作工具、Genmoji自定义表情符号等一致技术构建自己的人工智能功能。

苹果还开发了其基础模型的升级版，计划宣布用于设备端和云使用。开发人员将可以访问设备版本。苹果还在准备一种电池优化模式，该模式使用人工智能来节省iPhone的电量。不过，可能只有今年秋天后发布的新机型会搭载。

谨慎的苹果为了不被OpenAI卡脖子，一直在努力寻求与谷歌Gemini的合作，满足消费者使用体验的同时，也为自家苹果智能争取时间。

如果非要说一点值得说道的，那就是新版本的Xcode将可以使用远程或本地存储在Mac上的第三方大模型。苹果内部目前是在用初创公司Anthropic的Claude。

长期关注苹果的天风国际分析师郭明錤称，去年WWDC因Apple宣布琳琅满目的AI服务，而对其AI前景抱持乐观的想法，在经过一年的不如预期后，今年这种乐观情绪应该会有所降温。Apple既有优势，只能保证Apple的硬件产品，会是很好的AI服务/软件通道，但不代表Apple可凭借AI创造差异化或可持续的竞争优势。