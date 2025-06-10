当谷歌微软在AI赛道狂飙时，苹果掏出了祖传手艺，给系统界面来了个大焕新。这波华丽特效确实唬人。但扎心的是，历经多年，Siri的智商依旧停留在“帮我定闹钟”水平，而隔壁ChatGPT之流已经能写毕业论文了。当满脸笑意的库克说着“Only Apple Can Do”，不知道今年的业绩出来后他还能不能如此从容。

AI不够，UI来凑

在大多数科技公司都在努力为硬件构建新的AI功能时，苹果正专注于对UI进行大刀阔斧的改革。彭博社指出，苹果发布了史上最全面的软件设计改版，旨在让其设备产品线更加统一且更具实用性，然而在提振其表现不佳的AI平台方面几乎没有作为。

在凌晨90分钟的演讲中，苹果展示了其为iPhone、iPad和Mac带来的新设计，为标签、文件和app图标带来了“液态玻璃”设计。它将允许Safari浏览器网页覆盖整个页面，当用户向下滚动时，标签栏会消失。

可能是为了凸显此次变革的幅度之大，苹果公司还根据可用的财政年度而不是迭代次数为其所有软件引入了一个新的命名系统。今年的系统被称为iOS 26，而不是iOS 19。

AI方面，苹果iOS 26将推出基于苹果智能的实时翻译功能，该功能集成到信息、电话、FaceTime通话中，可实现文本和语音的即时多语言翻译。watchOS 26也将同步支持实时翻译。macOS 26则通过升级Shortcuts和Spotlight，让用户可以通过语言创建自动化流程，也可以在桌面搜索引擎Spotlight中用自然语言快速启动多种功能。

天风国际证券知名苹果分析师郭明錤指出，对投资者来说，WWDC 2025最重要的是苹果的AI，界面设计等其他更新都是次要的。虽然AI竞争更像是一场马拉松，而不是靠单一事件就能决定胜负，但这次WWDC 2025应该让大部分投资者的期待落空。他表示，目前AI产业发展正在加速，这意味着如果苹果不加大投入，和竞争对手的差距可能会持续扩大。虽然这对苹果的硬件业务短期内影响有限，但对于苹果在下一代消费电子产品上的布局来说，是个不小的挑战。

苹果软件主管Craig Federighi说：“我们正在继续努力提供让Siri更加个性化的功能。” 这项工作需要更多的时间才能达到我们的高质量要求，我们期待在来年分享更多关于它的信息。

今年早些时候，苹果公司不得不撤下广告，此前一家行业监管机构表示，该公司关于苹果智能（包括下一代Siri）的“现在可用”声明夸大了实际准备就绪的内容。延迟凸显了一个更深层次的问题：苹果在构建为现代人工智能提供动力的基础设施和基础模型方面进展缓慢。

Wedbush Securities的技术分析师Dan Ives在给投资者的一份说明中写道：“WWDC为开发人员制定了愿景，但没有任何重大的苹果智能进展。”

Ives补充说，“我们得到了这个战略，但今年对苹果来说，在人工智能方面实现货币化是一个重要的一年，因为最终库克可能被迫进行一些更大的人工智能收购，以启动这一人工智能战略。”“我们非常相信苹果可以解决这个问题，但他们有一个较短的窗口期来解决这个问题。”

与此同时，谷歌、微软和OpenAI等竞争对手正在向前竞相发展，新的生成人工智能模型、聊天机器人升级和功能层出不穷。

Forrester分析师Dipanjan Chatterjee表示：“苹果继续调整其苹果智能功能，但任何文本更正或可爱的表情符号都无法填补直观、交互式人工智能体验的空白，我们知道Siri在准备就绪时将能够做到这一点。我们只是不知道什么时候会到来。”

加速淘汰旧机型

今年秋天macOS Tahoe发布后，配备英特尔芯片的Mac将不再接收重大软件更新。在WWDC平台联盟的主题演讲中，苹果开发人员关系高级总监Matthew Firlik宣布，macOS Tahoe“将是英特尔Mac的最终版本”。

在2020年推出首款自研芯片后，苹果在2023年推出了搭载自研芯片的Mac Pro，完成了从英特尔的过渡。苹果发言人Lauren Klug表示，与macOS Tahoe兼容的基于Intel的Mac，如2019年发布的16英寸MacBook Pro，将继续接受三年的安全补丁更新。

另一方面，苹果的“液态玻璃”设计语言在iOS 26中的全面落地，对iPhone15 Pro以前的用户而言，既是视觉体验的跃升，也是硬件性能的严峻考验。由于液态玻璃依赖实时动态渲染（光线折射+动态模糊+环境响应），对GPU算力要求陡增，以 iPhone 12（A14）系列为例，GPU算力仅为A17 Pro的1/3，一旦升级，将会有显著卡顿感。

而 iPhone 13/14基础款（A15）也只是勉强支持基础效果，当HDR高光叠加（如锁屏时间边缘光晕）就会导致渲染延迟，滑动流畅度下降。iPhone 14 Pro（A16）算是iPhone15 Pro前唯一可“完整运行”的旧旗舰，但ProMotion自适应刷新率在透明界面下频繁触发刷新率的跳变，或将加剧续航损耗。

库克似乎在兵行险招，由于无法兑现的AI没办法让用户尽快换机，就借软件设计大迭代倒逼用户转向A17 Pro及以上机型，为苹果智能铺路，这一招的确是Only Apple Can Do。但当“美”成为需要芯片算力付费的奢侈品，旧机型用户被迫在降级体验与换机成本间抉择，苹果的口碑和信任度还将继续崩塌。