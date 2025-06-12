日前，华为在上海发布了一系列全场景新品，再次展现了其在智能终端领域的硬核实力。除了备受瞩目的 Pura 80 系列，还带来了HUAWEI WATCH 5 智能手表、FreeBuds 6 悦彰耳机​ 以及MatePad Pro 13.2 英寸飞天青平板等多款产品。动点科技总结了本次发布会的三大亮点，一起来看看华为这次又“卷”出了哪些新高度。

相机升级

华为Pura 80系列整体设计风格与之前保持一致，但在影像能力上有了很大提升。

华为常务董事、终端BG董事长余承东表示，华为Pura 80系列升级第八代ISP，配合一英寸RYYB超大底传感器，实时数据处理能力提升200%，相比传统RGGB传感器，RYYB技术使进光量提升40%，整体进光量比同级别产品高出近2倍，色彩准确度较上代产品提升120%，动态范围提升40%。视频能力也获得了升级。

其中，华为Pura80 Ultra首发超大底一镜双目长焦，将3.7倍光学变焦和9.4倍光学变焦二合一，光程相比前代产品提升129%。1/1.28英寸RYYB潜望式长焦的进光量达到竞品（懂得都懂）旗舰机长焦的9倍。“这是一个非常精巧的设计，也是我们历史上最昂贵的相机模组。”

AI进一步融入产品体验

Pura 80系列融合盘古、DeepSeek双模型，小艺不仅会聊天和思考，还能进行实时视觉主动交互和语音伴随指引。

而全新的HarmonyOS 5.1操作系统，新增AI互动主题、实时视觉交互等功能。全新小艺助手支持全局连续翻译，可实现截屏、文档、浏览器内容的即时翻译。值得一提的是，AI防窥保护功能通过环境光传感器与摄像头协同，在检测到旁人注视时自动隐藏敏感信息。

在拍照方面，AI辅助构图能识别高频拍摄场景，智能推荐取景范围，自动切换焦段，超清全景模式通过跨视野高清融合，将三张不同视野的图像拼接，呈现更震撼的宏大画面效果。

X-TAP智感窗

华为WATCH 5号称“首款鸿蒙AI智能手表”，但看发布会的时候我被“X-TAP智感窗”这个模块吸引了。

X-TAP智感窗在WATCH 5的侧边，支持业界首创的指尖实时血氧监测功能，仅需10秒即可精准输出血氧值，并能连续监测血氧水平变化。

X-TAP智感窗还支持高血压风险评估、ECG心电分析和血管健康研究等。比如高血压风险评估就直接是通过手表内置的高性能传感器，采集白天和夜间不同状态下的体征数据来完成评估，可以很好地帮助有潜在高血压风险的人群进行日常血压管理。

另外，还可3秒快速开启一键微体检功能，相比前代产品，华为WATCH 5新增了HRV（心率变异性）指标、卵巢功能评估和情绪健康监测等多项功能，最终可以生成包含17项健康数据的综合报告。

结语

Pura系列是华为“双旗舰”之一，去年华为将P系列战略升级到Pura系列，并将持续重塑该系列。据第三方机构Counterpoint发布的数据显示，今年一季度，华为手机以19.4%的份额再度成为中国市场第一，达到2021年以来的最高份额，同比增长28.5%。其中，华为Pura 70系列功不可没，此前Techinsights的数据显示，华为Pura 70系列上市8个月销量突破千万台。

自Mate 60系列发布后，华为手机开始复苏。从 Mate 60 系列到 Pura 80 系列，华为正逐步突破外部限制，重新夺回高端市场话语权。近日，华为创始人任正非在采访中表示，我们既不要妄自尊大，也不要妄自菲薄。当记者问“面对外部封锁打压，遇到很多困难，心里怎么想？”他的回答干净利落，“没有想过，想也没有用。不去想困难，干就完了，一步一步往前走。”