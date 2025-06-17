按照Salmon的说法，在菲律宾，可能找不到比他们更高的银行存款利率了。

Salmon是一家菲律宾金融科技公司。该公司日前宣布完成了一笔8800万美元的融资。根据声明，这笔资金包括来自北欧债券框架协议中的6000万美元首轮提取，以及由来自美国和亚洲的机构投资者参与的2800万美元股权融资。

据了解，本次是东南亚科技公司首次完成北欧债券发行交易，并且也是近期菲律宾金融科技领域最大的一笔融资之一。

据悉，本次股权融资部分由金融服务领域风投基金Spice Expeditions领投（该基金由前Ribbit Capital合伙人Nick Huber于2024年创立），美国蓝筹投资机构Antler Elevate以及Salmon现有股东参投。Salmon透露，其现有投资方包括国际金融公司（IFC）、阿布扎比主权基金ADQ/Lunate、Northstar、Back in Black Capital及多位本地投资者。

Salmon成立于2022年，提供专注于消费市场的金融借贷服务，其平台可以使客户从在菲律宾证券交易委员会注册的合作伙伴处获得金融产品。同时，Salmon也在菲律宾经营有一家持牌银行（Rural Bank of Sta. Rosa Laguna）。据公司此前透露，Salmon在成立仅四个月后就推出了首款信贷产品，且在此后的每三个月里就推出一款新产品。

根据Salmon分享的数据，目前，Salmon已在全菲律宾建立了超3000个线下接触点，提供四种核心消费信贷产品。值得一提的是，2024年，Salmon推出了一项定期存款产品，其8.88%的年利率为菲律宾市场最具吸引力的产品之一。

Salmon强调，这一受到菲律宾央行监管的利率也是该国最高水平。并且该公司也指出，之所以能够提供如此幅度的利率，是因为“我们通过技术驱动的运营模式和精简的线下网点布局所节省下来的成本，直接转化为对储户的利率回报。”或者简单来说就是，把技术和轻资产运营节省下的成本，直接反馈给储户。于此，在区域内存款利率普遍下行的背景下，不难发现，这一利率水平也在某种程度上体现了新型金融机构在客户吸引力上的竞争思路。

作为背景，从时间点上看，如本栏目近期报道，Salmon的本轮融资紧随新加坡金融科技公司Atome宣布在菲律宾获得7500万美元资产支持融资之后——二者尽管路径不同，但都指向同一个现状：当下，菲律宾正在成为东南亚金融科技服务的重要增长市场。同时，越来越多的重量级选手正在这里大展身手，无论它们是否出身于本土。

也正如我们所见。在菲律宾，这个人口过亿、信用卡渗透率却不到5%的国家，长期处于“银行服务不足（underbanking）”状态。但相应的，数字化基础设施的快速完善、电商与移动支付的迅速普及，也正在催生当地消费者对线上信贷、灵活支付与高利储蓄等服务的真实需求。

以“先用后付”（BNPL）为例，截至去年年底，已有超2840万菲律宾用户使用过相关服务。并且据Digido预测，到2025年，菲律宾数字信贷市场规模有望突破10亿美元。

在这样的背景下，无论是从支付端切入的Atome，还是以高息吸储和消费信贷组合为起点的Salmon，某种程度上都在抢占“下一代金融基础设施”的入口位置。此外，二者的先后获得融资，也从侧面印证了国际资本对这一市场机会的持续关注。

Salmon联合创始人Pavel Fedorov表示，东南亚市场长期以来被传统银行“产品、服务、客户体验不佳”的状况所主导，菲律宾则是最典型的案例。展望未来，Salmon的目标将是，在东南亚打造以信贷为主导、以科技为中心的银行，而菲律宾将是其首个运营市场。