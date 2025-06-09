动点出海获悉，新加坡金融科技公司Atome近日宣布，获得由Lending Ark提供的7500万美元资产支持融资。

根据声明，这笔资金将用于扩大Atome在菲律宾市场的“先用后付”（BNPL）服务覆盖。随着这一轮资金落地，Atome将加快渗透这个数字信贷活跃度持续飙升的市场，进一步扩大其在东南亚的战略版图。

菲律宾常被视为 BNPL 模式在东南亚的“下一站”。这里拥有超过1.1亿人口，平均年龄仅为25.7岁，是世界上最年轻的人口结构之一。但作为对比，该国的信用卡渗透率却处于东南亚下游水平，传统银行覆盖能力有限（或者说underbanking的状态相对普遍）。而从这一点出发，随着移动互联网和电商交易的快速普及，也就为数字信贷服务催生了庞大“原始需求”。

24年期间，菲律宾人在非银行借贷App上的累计使用时间达到15.4亿秒（平均每人刷了13秒），活跃用户总数增长53%，达到1178万，独立用户数量则达到6784万，占全国人口近六成。在所有借贷应用中，BNPL占据了21.4%的使用时长，成为继个人贷款之后最主要的线上信贷形式。

这一趋势正在转化为市场规模的扩张。调研机构Digido预测，菲律宾数字借贷市场预计将在今年突破10亿美元，相较23年的6.93亿美元增长近45%。其中，非银行数字贷款机构将占据过半份额，成为主导力量。

与此同时，“先用后付”服务的用户基础也在快速扩张。据UnaCash数据，截至24年底，已有超过2840万菲律宾人使用过BNPL服务，较上一年增长近40%。这一数字在东南亚排名第二，仅次于新加坡，高于马来西亚、泰国与印尼。

快速增长的用户基础、年轻化的消费结构和对低门槛信贷工具的偏好，使菲律宾成为BNPL模式极具想象空间的土壤。面对相对收紧的东南亚创投领域，Atome此时得到加码，自然也充满了深意。

作为新加坡独角兽企业Advance Intelligence Group的核心品牌，Atome（Available to Me）于2020年推出，隶属于Atome Financial——后者也拥有印尼数字借贷平台Kredit Pintar（已获得印尼金融服务管理局的许可），主要专注于BNPL服务。

在市场表现方面，Atome已覆盖新加坡、马来西亚、印尼、泰国、菲律宾与中国香港等市场。而据一份来自去年的数据透露，包含借贷和BNPL服务在内，Atome Financial的用户群规模已达到近1000万。

此外，在本次动态中，Atome也在声明中指出，24财年中，Atome Financial实现全年盈利，营收同比增长45%至2.8亿美元，平台GMV达25亿美元。不仅如此，公司也在客服、催收和产品销售等环节引入生成式AI技术，以提升运营效率。

目前，Atome得到了包括渣打银行、汇丰银行、Bank Jago、星展银行、三井住友银行、贝莱德、Evolution X Capital、InnoVen Capital等作为融资伙伴的助力，同时也获得了由First Degree Global Asset Management 管理的Invested Asia Fund的专项支持。

再作为本次动态的背景，根据相关数据，21年至23年，菲律宾通过BNPL服务实现的GMV连续三年保持三位数增长，年增幅分别为 118%、178% 和 154%。预计在24年，该市场仍将维持扩张态势，GMV有望同比增长173%。于此，不难发现，7500万美元的再加持，意味着这家新加坡企业押注的不只是BNPL本身，更是一个被传统金融覆盖不足、但正在快速数字化的消费市场。

封面来源：Sora生成