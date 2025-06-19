动点出海获悉，马来西亚金融科技公司Instapay Technologies Sdn Bhd日前宣布，完成一笔300万美元的A2轮融资，本轮融资由多家美国家族办公室领投，现有投资方ACA Investments也继续参与。

Instapay在声明中指出，本轮资金将用于扩展产品功能与市场覆盖，提升平台的技术基础设施，并在跨境汇款业务上持续投入。公司透露，计划在其旗下Glyd企业费用管理平台中，推出面向中小企业的B2B汇款服务。

Instapay于2019年在马来西亚市场推出，定位为纯数字支付平台，主要面向未被银行覆盖的外籍劳工群体，提供电子钱包与Mastercard工资卡服务，协助企业以数字化方式发放工资。据悉，企业可通过Instapay平台为员工开设电子账户，员工则能够通过该钱包进行跨境汇款、水电账单支付、话费充值等日常操作。此外，工资卡也可用于全球Mastercard商户消费及ATM取现。

在市场表现方面，目前，Instapay已为马来西亚数百家企业提供工资账户服务，是当地评分最高的电子钱包产品之一（来自Instapay的说法）。另一方面，公司也正逐步拓展至中小企业和跨境B2B汇款场景。

据透露，过去三年期间，Instapay营收增长超过十倍，并在此过程中实现盈利。目前，Instapay也已保持正向现金流。

把目光转移到背景层面，如不久前的Atome和Salmon，本次的Instapay也是东南亚近年来围绕“金融服务覆盖不足（underbanking）”群体的又一次接触尝试。

在马来西亚，外籍劳工和中低收入群体往往难以获得正式的银行账户。于此，对企业来说，为这些员工发放工资并不容易——开设账户流程复杂，使用现金又面临效率、安全和记录留存等问题。Instapay所关注的，正是这个被金融系统长期忽略的发薪环节。

Instapay的切入方式并不复杂：让企业能更方便地为员工开设工资电子钱包，并将发薪流程转移到线上。员工由此获得了可用于汇款、支付、提现的基础账户，对很多人来说，这成为他们首次接入正规金融系统的方式之一。

也正如上文提到了的另外两家针对underbanking群体的初创公司，不难发现，这类服务的兴起也正反映出一个共同的趋势——在东南亚，金融科技公司正在努力补足传统体系未能覆盖的地方。而无论是工资发放、消费信贷，还是基础储蓄账户，背后其实都指向一个问题：还有大量人群连“从哪里开始”都很难。他们缺乏完整信用记录、无法顺利开设银行账户、甚至很少有机会使用正式金融工具。随着Instapay们的出现，关于“金融第一步”该如何迈出的答案，也开始有了更多清晰轮廓。