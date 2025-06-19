微软的 Xbox 掌机终于露面了。根据发布后部分媒体的上手体验，这台机器握持起来很舒适，看起来和感觉就像一台 Xbox，同时兼具了一些作为 Windows 设备的优势（比如，它还能兼容 Steam 和 Battle.net 等其他游戏平台）。

ROG Xbox Ally 系列掌机的 Windows 操作系统经过特殊调整，玩家无需折腾就能直接进入游戏。

突然就有个问题：这台掌机给谁用呢？

这个问题并不尖锐。Xbox 方面表露的意思是，做出如此设备是为了让他们的游戏能够被更多玩家玩到。

他们一直称其为一台游戏主机。有一个较小的“基础版”机型，有点像 Xbox Series S，这显然瞄准了更广泛的受众（我们还不知道定价）。

此外，Xbox 还宣布与 Roblox 建立合作关系，Roblox 是全球最受欢迎的主流视频游戏平台，尤其在年轻玩家中非常受欢迎。值得注意的是，这是一款在任天堂平台上没有的热门家庭亲子游戏。

那么，Xbox 掌机是否真的在暗中瞄准 Switch 用户？它会是 Switch 2 的真正竞争对手吗？

我不这么认为。ROG Xbox Ally 有可能吸引更广泛的受众，但我怀疑这并不是微软内部的主要期望。这些产品实际上更多的是关于增加“游戏时长”，而不是增加用户数量。

普通的非 Xbox 版 ROG Ally 设备是 PC 游戏掌机，类似于 Steam Deck。这些掌机深受玩家喜爱，但它们对任天堂的威胁并不大。

据统计，到 2024 年底，PC 游戏掌机的销量将达到 530 万台（其中 410 万台是 Steam Deck）。分析公司 Ampere 预计，到今年年底，PC 游戏掌机的销量将达到 720 万台，并预测到 2028 年底，现有用户量将达到 1290 万台。这些估计值是在 Xbox 新品发布之前做出的，但该公司预计不会大幅上调这些数字。

预计仅未来六个月内，Nintendo Switch 2 的销量就将超过这个数字。

就现有用户量而言，PC 掌机市场规模并不庞大。但它们仍然具有潜在的盈利能力，而且对于包括微软在内的第三方开发商来说，可以发挥重要作用。

Steam Deck 被宣传为 Steam 的延伸，让 PC 玩家即使不在电脑前也能继续玩游戏。确实会有一些玩家可能会将 Steam Deck 作为主要设备来使用，但这并非这些机器的宣传重点，这一点从销售数据中也可以看出。

Steam Deck 和 ROG 掌机吸引了一些 PC 游戏的狂热玩家。他们玩得最多，玩的游戏种类最多，而且，最重要的是，他们在游戏上花费最多。

Steam Deck 已被证明是一种成功方式，能够让那些重度 PC 玩家玩更多游戏、通关更多游戏、购买更多游戏，并且在游戏内购上花更多钱。这个群体可能并不庞大，但却非常有消费潜力。

Xbox 与华硕的新合作或许意味着他们可以接触到更多玩家。无论是全新的游戏玩家，还是没有太多时间在电视上玩游戏的流失用户。但这实际上关乎 Xbox 现有的 PC 和主机用户。

如果这两款掌机能够让现有的 Xbox（和 Windows）玩家在 Game Pass 中玩更多游戏、玩更长时间，那么它不需要销售数百万台就能对收入产生强劲的积极影响。

现在我希望那台 ROG Xbox Ally X的定价能亲民些，因为它已被列入我的购物清单。