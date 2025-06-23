近日，HDC（华为开发者大会）2025在东莞松山湖举办。这一场大会预示着鸿蒙站在了新的历史节点上。HarmonyOS 6 将不再是“兼容安卓+换皮”那一套，而是彻底“自建操作系统底座”。这不仅意味着视觉风格与用户交互的更新，更是系统底层架构、AI 能力、跨端协同能力的全面重塑。大会过后，动点科技从中攫取了五大亮点，供读者了解华为HDC 2025到底带来了哪些新变革。

鸿蒙HarmonyOS 6

华为常务董事、终端BG董事长余承东在主题演讲中表示，HarmonyOS 6归根结底就是九个字“更易用、低时延、更开放”。

本届大会上，华为正式推出了HarmonyOS 6 Beta版，官宣向开发者开放，并官宣了包括智能体框架和代码工具DevEco CodeGenie在内的、针对开发者的全新服务或功能。

据悉，鸿蒙生态已经逐渐茁壮，搭载HarmonyOS 5的华为终端产品已超40款，鸿蒙应用的体验也以日新月异的速度更新，累计有9000多个应用参与了70多个系统级创新体验的联合打造，目前有3万多鸿蒙应用和元服务在加速开发、更新。然而，华为官方出版的《鸿蒙开物——终端操作系统破晓之路》一书称“10万个应用是鸿蒙生态满足消费者需求的成熟标志”，这也是鸿蒙2025年的关键目标。而2025年过半，距离目标仍有较大距离。

盘古5.5模型

本次大会上，华为云推出了盘古大模型5.5，在高效长序列、低幻觉、快慢思考融合、Agent等特性上进行升级。

华为云面向企业提供了盘古基础及行业大模型、预训练和后训练语料、数据工程工具集、模型训练工具集、行业裁判模型、行业评测平台六大核心能力，通过华为云ModelArts完备的工具链和工程化的方法，将企业自己沉淀的数据资产，进行高质量的增训、微调和强化学习，让各个行业不必从零打造自己的企业大模型。

此次还发布了基于盘古多模态大模型的世界模型，可以为智能驾驶、具身智能机器人的训练，构建所需要的数字物理空间，实现持续优化迭代。例如，在智能驾驶领域，输入首帧的行车场景、行车控制信息和路网数据，盘古世界模型就可以生成每路摄像头的行车视频和激光雷达的点云，能够为智能驾驶生成大量的训练数据，而无需依赖高成本的路采。

盘古预测大模型则采用triplet transformer统一预训练架构，将不同行业的数据，包括工艺参数的表格数据，设备运行日志的时间序列数据，产品检测的图片数据进行统一的三元组编码，并在同一框架内高效处理和预训练，极大地提升预测大模型的精度，并大幅提升跨行业、跨场景的泛化性。

鸿蒙智能体HMAF

智能体正凭借多模态理解、跨工具协同和场景化服务等优势，快速渗透办公、出行、教育等领域，推动APP向更主动的Agent形态进化。

鸿蒙智能体框架（HMAF），将打造一个具备自主决策和群体协作能力的全新AI生态体系，推动人机交互从传统的GUI向LUI全面演进；通过鸿蒙系统入口和小艺分发，让服务更高效、更连续。智能体和应用、智能体和智能体之间相互协同，终端设备将能够完成更复杂的任务。

简言之，鸿蒙智能体框架将实现系统级智能体（小艺）与系统交互的深度融合，让传统的“App触控”体验转变到“自然语言交互”。之后，华为海量的移动终端设备作为用户与智能体交互最直接的入口，小艺则作为全场景终端设备的系统级交互入口将演进为承接、理解和分发用户意图的关键节点，本质是触发万千智能体协同工作的调度系统中枢。

Cloudmatrix384

随着大模型训练和推理对算力需求的爆炸式增长，传统计算架构已难以支撑AI技术的代际跃迁。华为云新一代昇腾AI云服务基于CloudMatrix384超节点，将384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU通过全新高速网络MatrixLink全对等互联，形成一台超级“AI服务器”，单卡推理吞吐量跃升到2300 Tokens/s，与非超节点相比提升近4倍。

超节点架构能更好地支持混合多专家MoE大模型的推理，一个超节点可以支持384个专家并行推理，极大提升效率；同时，超节点还可以支持“一卡一算子任务”，灵活分配资源，提升任务并行处理，将算力有效使用率（MFU）提升50%以上。对于万亿、十万亿参数的大模型训练任务，在云数据中心，还能将432个超节点级联成最高16万卡的超大集群；同时，超节点还可以支持训推算力一体部署，如“日推夜训”，训推算力可灵活分配。

盘古具身智能CloudRobo

基于盘古大模型的多模态能力及思维能力，华为云正式发布了CloudRobo具身智能平台。该平台整合了数据合成、数据标注、模型开发、仿真验证、云边协同部署以及安全监管等端到端能力，提供具身多模态生成大模型、具身规划大模型、具身执行大模型三大核心模型，加速具身智能创新。面对具身智能领域机器人品类多、传感器类型多、接口协议多等挑战，华为云提出了机器人到云的联接协议R2C（Robot to Cloud），希望与机器人伙伴与行业组织共同打造R2C开放协议。

在此次大会上，华为常务董事、华为云计算CEO张平安重申，华为云不做机器人本体，将把机器人本体交给伙伴。华为云的目标是让一切联网的本体都成为具身智能机器人。

注：根据公开信息整理