当智能手机行业增长逐渐趋于平缓，小米再次将目光投向了更广阔的科技战场。在昨晚的发布会上，小米以 “人车家” 为核心主题，带来了一系列令人瞩目的新产品。其中，作为小米汽车首款 SUV 车型的 YU7 正式登场，与此前备受关注的 SU7 形成了强大的产品矩阵。雷军认为：“喜欢开轿车的人和喜欢开SUV的人，其实是两类人，虽然中间有很多重合度，但两种车型都有自己的铁粉。”

与此同时，折叠屏手机的升级以及首次入局智慧眼镜行业，也展现了小米在竞争激烈的市场环境中，通过产品创新与生态布局继续寻求突破的决心。

小米YU7正式发布

SUV更是国内市场竞争最激烈的领域，作为小米汽车的第一款SUV车型，小米 YU7 更关注家庭用户市场。

据了解，小米YU7全系标配800V碳化硅高压平台，共有单电机后驱、双电机四驱、双电机高性能四驱三种动力版本。其中，单电机后驱版本搭载96.3kWh磷酸铁锂电池，CLTC纯电续航达835km；四驱版则分别采用磷酸铁锂电池和三元锂电池，CLTC纯电续航达770km。

与小米SU7不同的是，小米YU7将全系搭载1000万Clips版辅助驾驶，且全系标配激光雷达。雷军在发布会上表示，小米辅助驾驶第一期总投资57.9亿，专属团队超过1800人。小米SU7系列也将在7月下旬陆续升级。

定价方面，小米YU7新车共推出标准版、Pro、Max三个版本车型，售价分别为25.35万元、27.99万元、32.99万元。标准版只比特斯拉Model Y低1万，且发布会上屡屡对标，有要一较高下的意味。

据小米汽车官微消息，开放预定3分钟时间，小米YU7大定突破200000台。同时雷军宣布，小米SU7、小米SU7 Ultra锁单没有交付的用户，3天内（29日24点前）支持限时改配小米YU7。

2024年小米集团总收入3659亿元，同比增长35.0%；经调整净利润272亿元，同比增长41.3%。其中，SU7系列交付量达13.69万辆，智能电动汽车收入321亿元。汽车已成为小米集团的不可或缺的版图，因此备受雷军关注。

小米MIX Flip 2亮相

小米MIX Flip 2整体重199g，薄至7.57mm，屏幕方面，依然延续了4.01英寸全面大外屏的设计，但屏幕形态升级为三面等深微曲屏，且采用全新自研“龙骨转轴”结构，大幅提升屏幕平整度。

此外，MIX Flip 2 还搭载了骁龙8至尊版处理器和目前竖折叠屏最大的5165mAh大电池。

市场调研机构IDC公布了2025年Q1中国折叠屏手机市场情况：Q1折叠屏手机出货量达到了284万台，同比增长53.1%。根据TrendForce集邦咨询研究此前预估，从整个市场来看，目前折叠屏手机的市场渗透率不足4%，机构预测到2028年将达到4.8%。所以各家仍在这块热土上想办法占据更大的市场。

AI眼镜千呼万唤始出来

小米AI眼镜已经酝酿多时，此前就有不少爆料信息，如今正式推出，进一步丰富了小米科技生态品类。小米AI眼镜出厂搭载的超级小爱，可以帮用户拍照、录像、问答和翻译，支持10种语言同声传译、多模态百科问答，同时还支持视觉扫码支付。实现跨设备、跨应用相机协同，支持三方APP第一人称视频通话、三方APP直播，并且搭载独立Type-C接口，支持边用边充。

在国内，华为、星纪魅族等众多品牌已积极布局AI眼镜，并推出过多款产品。IDC预计，2025年全球智能眼镜市场出货量将达1205万台，同比增长18.3％。

IDC最新报告则显示，2025年第一季度中国智能眼镜市场出货量49.4万台，同比增长116.1%。该机构预测，2025年全球智能眼镜市场出货量预计达到1451.8万台，同比增长42.5%；中国市场出货量预计达到290.7万台，同比增长121.1%。

结语

可以看出，这场“人车家”发布会，最聚焦的还是车。小米SU7出乎意料的叫座使得小米汽车工厂长期满负荷运转。YU7 上市后，产能以及交付问题的优化将是重头戏。实际上，小米汽车也正在扩产。目前，小米汽车一期工厂项目已于2023年竣工并投入使用。有消息称，二期工厂也将于下个月投产。二期工厂投产后，小米汽车的年产能将从目前的 15 万辆提升至 30 万辆，这不仅能缓解 SU7 和 YU7 的交付压力，也为后续新车型的推出奠定产能基础，面对产能扩张与市场口碑的双重考验。

对于“小米靠营销赢的”言论，雷军表示，“在产品研发、设计、质量绝大部分维度中，小米都领先，当然小米还有很多不足，需要把小米能力建设放在首位。”