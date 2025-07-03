小米YU7无疑是最近最受关注的系列车型。据小米方面披露，3分钟内大定数据突破20万台，一小时大定突破28.9万台，市场反响强烈。

但正因如此，市场上针对这款车的信息层出不穷，鱼龙混杂，对消费者造成了不少困扰。为此，小米集团董事长雷军于昨晚在线直播，对相关信息予以说明。

用户画像

YU7锁单用户平均年龄33岁。其中，女性用户比例30%。比小米SU7同期高 4.5%。女性用户最青睐的颜色是流金粉、丹霞紫；男性用户最青睐的是喜欢寒武岩灰、深海蓝。小米YU7的苹果用户占比52.4%，比SU7同期高4.4%。当前订单数最多的TOP3城市分别是：上海、杭州、北京。这三个地方也都是Model Y卖得最好的城市。

此前雷军表示：“喜欢开轿车的人和喜欢开SUV的人，其实是两类人，虽然中间有很多重合度，但两种车型都有自己的铁粉。”小米YU7开售18小时后，锁单24万单，面对互联网上铺天盖地的转单质疑。雷军直言：“小米SU7 和小米SU7 Ultra转单小米YU7的数量，不足小米YU7订单的15%。”

前期准备

雷军透露，小米YU7定价25.35万起，发布会前一天，高管团队5分钟就决定了定价。小米YU7上市前，他曾对销量有三个担心：一是SUV市场很大但竞争激烈，特斯拉Model Y长期占据全球销量冠军，实力强劲；二是担心消费者能否接受YU7的设计；三是YU7的定价比较高。

“小米YU7投入了 653辆测试车，截止发布会前，小米YU7路测车测试里程已经达到了 649万公里。也有人说，说路测是各家车厂都做的事情，这个也不稀奇。的确，各家都会做路测，但投入的车辆数和测试里程数的差别很不一样。业内普遍的水平是 70-250 辆测试车，道路实测的里程如果到了 300 万公里，就堪称优秀的水平。这么一看，我们投入的车辆比较多，测试里程长、周期长，所以，大家才会在各种地方都能常看到小米的路测车。”

雷军自己也参与了大量的实测。比如，每年雷军都参加小米各个车型的夏测和冬测，小米 YU7 的测试过程中，雷军自己还参与了北京-上海的2次长途路测，“1300 公里上下的路程，我全程都自己开。今年2月那次长测，全程高速，没怎么开空调，北京到上海一天直达，全程只充了一次电。”

一些澄清

随着锁单量持续攀升，小米YU7的提车时间也越来越长，现在标准版小米YU7的提车时间已经推后到了58-61周（大概是一年后）。在这个漫长的交付时间，多家车企为了截胡小米YU7的准客户，几乎都拿出了补齐小米YU7退单的5000元定金的方案。

对此，雷军有些哭笑不得，他表示：“最近，我看到有的车企专门出了针对小米YU7的拦截应对话术。仅仅是露出的部分，我仔细看了，实在不太准确。其实，大可不必，这样做真的不是太好，我们不建议同行们这么做。我们会努力提升产能，但排队的人确实比较多，恳请大家耐心等待。如果大家着急用车，国产新能源车其实都很不错，比如，可以关注一下明天即将发布的小鹏 G7，还有月底将要发布的理想 i8。另外，Model Y这辆车不错，特斯拉昨天还出了很多优惠政策，大家也可以考虑。”

小米YU7发布后，很多人质疑小米YU7的大定数据有水分，雷军告诉大家大定7天可退是行业惯例，也就是车企给大家提供的犹豫期，一般是3天。“小米首销期定了7天，主要是担心门店的试驾安排不过来。”

对于网友对YU7大定数据很多是小米SU7系列的准车主转单的怀疑，雷军更是高调指出，近期小米汽车已经三次上调SU7预期新增订单量，目前已经上调至1.4万辆。

一些福利

目前小米汽车门店已覆盖全国92城，共有335家；7月还将增加18家店。同时，小米为YU7的交付准备了专属的交付礼盒，包含：墨镜、安全锤、帽子、U盘（供行车记录仪使用）。

小米高级驾驶培训，面向小米车主，定价1999元，首批提供10000个培训名额，全部免费。培训项目包括基础理论和实操科目（加速与制动、绕桩、低附路面驾驶、金卡纳）。目前已经在北京、成都完成了两期高阶驾驶培训，两地都完成了10天40场的规模，累计培训人数已达到1628人。下一期，高阶驾驶培训将在武汉举办。

雷军表示，小米还将破例一次，7月6日上午10点开始，接受限时改配，但改配后需要重新排队。

注：本文根据雷军微博等公开信息整理。