沉寂已久的东南亚独角兽俱乐部终于又迎来了一位新面孔。

动点出海获悉，在新投资者CVC的领投下，创立于新加坡的eSIM商店Airalo近日宣布，已经获得了一笔2.2亿美元的新融资。

据了解，这笔融资由CVC通过其CVC Asia Fund VI（出资1.85亿美元），以及现有投资者Peak XV和Antler Elevate共同提供。融资后，Airalo在声明中指出，其估值已超过10亿美元，公司因此成为独角兽企业。此外，Airalo也强调，这也标志着公司成为业内的首家独角兽企业。

如本栏目此前介绍，Airalo成立于2019年，据称为全球首家eSIM商店（并且也有被称为全球最大的eSIM平台），用户只需在支持eSIM功能的手机上下载Airalo App，选择目的地和套餐，即可在线购买、安装并激活所需的eSIM服务。这种模式让用户在出境旅行时可以直接通过App获取目的地的数据服务，无需实体SIM卡，也不依赖本地运营商门店。据透露，Airalo已支持超200个国家和地区的数据流量套餐。

在市场动向方面，Airalo表示，目前已服务超过2000万旅行用户，并将在今年夏季上线不限流量套餐、新版App界面以及更多适配高频使用场景的数据包产品。

此外，在B端，Airalo指出，接下来，也将同步推进企业用户eSIM管理平台、 White Label解决方案（可帮助合作方在几分钟内推出一个完全品牌化的eSIM商店）、API接入与代金券体系等功能，持续拓展在企业与开发者生态中的服务能力。

作为参与此次融资的出发点，CVC方面表示，尽管数字旅行eSIM市场已有约10亿美元规模，但在大众消费端仍处于早期阶段。其认为，Airalo在当前的发展格局中处于相对有利的位置，具备进一步扩大用户基础和市场份额的潜力。

而作为Airalo此次融资的背景，近段时间以来，对东南亚来说，面对步伐相对收紧的创投领域，独角兽也已不再是当年那样频繁出现的存在。根据公开数据，25年一季度已成为东南亚地区自14年以来最为低迷的融资季度。并且根据Traxcn数据预估，东南亚科技企业在一季度的融资总额“仅”为9亿美元左右。Airalo此次所获得的2.2亿美元，不仅在当前整体融资环境下显得格外突出，由此所带来的独角兽地位（东南亚今年第二家独角兽企业）也能在某种程度上把外界的关注目光，重新拉回到这个在资本寒潮中相对沉寂的市场。

展望未来，Airalo表示，新融资将用于进一步提升产品体验、扩展渠道能力，并支撑企业服务与基础设施的持续建设。同时，随着出境旅行持续恢复、eSIM兼容设备逐渐普及，公司也将加快在更多新兴市场的本地化推进与合作布局。

在“独角兽”这一标签逐渐回归冷静、更多被视作阶段性节点的当下，Airalo的出现或许并不预示着市场全面回暖，但它所代表的一类产品逻辑——基于实际需求、连接跨境场景、路径清晰——仍有机会在周期调整中获得验证，也为资本重新识别长期价值提供了一个具体参照。