自今年初正式成立以来，同定位目标一样，印尼国家主权财富基金达南塔拉（Danantara Indonesia）也正不断于国际舞台上留下足迹。

继与卡塔尔、俄罗斯分别达成双边投资合作后，达南塔拉透露，机构近期也陆续同澳大利亚未来基金（Future Fund Australia，澳大利亚政府主权财富基金）及中国投资公司（CIC，中投公司）等多家全球主权财富机构展开合作。这些合作不仅覆盖下游工业、可再生能源、医疗与消费品等印尼经济转型优先发展领域，也表明达南塔拉正在通过多边资本协作方式，加速其全球投资布局。

达南塔拉指出，自机构成立以来的数月内，已陆续宣布多项全球合作，而这些动向反映出国际伙伴对其战略定位的认可与信任。

相应的，达南塔拉强调，在对外合作中，自身并非仅扮演资金融交易方的角色，而是更强调治理机制建设与制度性能力的提升。达南塔拉全球关系与治理事务常务董事Mohamad Al-Arief表示，达南塔拉正在对标多个国家的主权资本治理框架，系统梳理风险管理、资产配置和透明度建设等国际最佳实践，并据此构建契合印尼国情的现代化资产管理体系。“我们希望构建一套可应对未来挑战、与国家发展战略相匹配的制度体系。”

作为对外合作的一部分，达南塔拉日前也同日本国际协力银行（JBIC，日本政策性金融机构）签署合作备忘，围绕印尼绿色转型与循环经济展开联合开发，重点涉及可再生能源、电力传输、水处理及绿色数据中心等领域。在本次合作中，达南塔拉表示，与JBIC的合作体现了国际社会对印尼绿色转型议程的认可，也为其在可持续基础设施领域的国际合作增添关键一环。

而在与俄罗斯直接投资基金（RDIF）的合作中，达南塔拉则进一步拓展“走出去”路径。双方共同设立的“印-俄投资平台”（Russia-Indonesia Direct Investment Platform，RIDNIP）不仅聚焦基础设施、能源、先进制造与农业等传统重点领域，还被定位为双边技术转移的战略平台，致力于在工业知识、应用研究与能力建设方面开展协同，提升两国在关键技术上的自主能力。

达南塔拉的设立，是印尼政府重构国家资本运作模式的体现之一。印尼总统普拉博沃此前提出设立一家“类似于淡马锡”的国家投资控股平台，以整合分散的国有资本，增强对国家战略项目的投资统筹能力，并以更高效方式管理国家预算之外的资产结构。作为承载，除了承担战略投资任务，达南塔拉也将主导国有企业体系的整合重组，计划推动889家国企实体的资源整合，并通过股权运作实现每年80亿美元的分红回报。

当前，达南塔拉初始资金规模预计为200亿美元，计划在今年年底前投资总额达50亿美元的重点项目，涵盖关键矿产下游、数字基础设施、医疗、食品与制造业等核心产业。

展望未来，随着达南塔拉国际合作版图的持续拓展，关于其如何成就“印尼版淡马锡”愿景的实践也在随之日益显现。当然，也正如我们所见，在这场长跑中，达南塔拉所要交出的答卷并不只在回答自身的转型期待，更多的，这个面向全球的国家资本运作新面孔，也将在更大的舞台上回答一个更长期的问题——一家国有主权财富基金，是如何炼成的。