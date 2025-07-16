上周，英伟达成为首个市值破4万亿美元的公司，超越微软、苹果等一众巨头，一时风头无两。结果本周，英伟达CEO黄仁勋就又去了北京，还因为大热天穿皮衣而受到网友的关注。

这已经是黄仁勋今年第三次造访中国。此次他现身第三届链博会现场，重申对中国市场的看好和敬意，还用了部分中文语句开场，如此谦卑，可见努力维护好中国这个全球最大AI增量市场，仍是英伟达的头等大事。

1月：强化团队信心与本土化布局

今年1月，黄仁勋开启中国之行，先后到访了深圳、北京、台北、上海四地，重点聚焦于稳定中国团队信心与深化本土化合作。在北京年会上，他强调中国团队是英伟达全球战略的核心力量。在北京和上海，他会见了多位科技企业高管与政府官员，明确表示英伟达将持续加大在华研发投入，深化与中国科技产业的合作。

此次访问中，黄仁勋披露了英伟达在中国市场的最新进展，截至2025年1月，英伟达在华员工总数已达近4000人，在中国的员工流失率全球最低，年流失率仅为 0.9%。

与此同时，根据英伟达一月底披露的上一财年财报，中国市场为该公司创造了170亿美元的收入，约占公司总销售额的13%。此外，英伟达还在中国建立了庞大的开发者生态，目前拥有150万名软件生态开发者。

4月：应对美政策挑战与重申市场承诺

4月17日，黄仁勋再次到访北京，重点回应美国对华芯片出口限制的影响，他明确表示“中国是英伟达不可或缺的市场”，并承诺将继续优化符合监管要求的产品体系，确保供应链稳定。针对美国政府4月9日宣布的H20芯片“无限期禁售”政策，黄仁勋在会谈中强调，这一限制已对英伟达业务造成重大冲击，但公司仍将通过合规创新维持在华服务能力。

英伟达5月底发布的财报显示，该公司截至2025年4月27日的2026财年一季度营收为441亿美元，环比增长12%，同比增长69%；季度净利润为188亿美元，环比下降15%，同比增长26%。英伟达称，由于美国政府近期相关出口管制措施，H20芯片需求减少，公司该季度因过剩库存和采购义务而产生了45亿美元的费用。英伟达预计其2026财年第二季度营收为450亿美元，其中涉及近期出口管制导致的营收损失约为80亿美元。

为芯片禁令“痛心疾首”的黄仁勋曾在一场采访中表示，中国AI市场规模可能在未来两到三年达到500亿美元，美国企业若无法参与将遭受“巨大损失”。

通过两次密集访华，英伟达试图在遵守美国法规与维护中国市场之间找到平衡，为后续可能的技术适配与政策调整铺路。

7月：再次肯定中国市场的重要性并释放利好消息

在今年链博会现场，黄仁勋强调了AI的价值：“今天，人工智能已经成为基础设施，就像AI革命之前，电力和互联网的重要性一样……人工智能将改变每个行业、公司产品和服务，并引发新的工业革命和增长机遇。”

造访北京之前，他在与 CNN 主持人 Fareed Zakaria 的访谈中指出：美国对中国搞技术禁令，不仅没办法赢得竞争，反而会逼出替代方案。“中国在人工智能领域非常强大，因为全球 50% 的人工智能开发者都在中国。”

7月15日，黄仁勋在接受央视采访时亦表示：“中国市场规模庞大、充满活力且极具创新性，这里还是众多人工智能研究人员的聚集地。因此，美国企业扎根中国市场的确至关重要。”他还表示英伟达正在提交重新销售H20 GPU的申请，美国政府已向英伟达保证将授予许可证，“美国政府已经批准了我们的出口许可，我们可以开始发货了，所以我们将开始向中国市场销售H20……这真是个非常、非常好的消息。”黄仁勋还宣布将推出一款全新且完全兼容的RTX PRO系列GPU，称该产品“是为智能工厂和物流打造数字孪生AI的理想选择”。

另外，根据报道，近期还有传闻称，英伟达将在 9 月份向大陆客户提供新的特供版芯片 B20、B30、B40，甚至传闻有云厂客户已经拿到了测试产品。而据知情人士透露，现在所有特供产品，都要事先报备。市场上传闻的 B20、B40 这些产品，在 H20 被禁之前内部的确有过讨论，但还没有定论。

总结

在中美科技博弈持续升级的大背景下，黄仁勋的三次访华之行，核心目标显然是为了稳定 “军心”。他试图通过高层互动与一系列本地化举措，为中国的合作伙伴与客户注入信心，从而稳固英伟达在华的市场份额。不过，随着 H20 芯片重新获准供应这一情况的出现，一个新的疑问也随之产生：这是否会对国产算力的替代进程造成影响？