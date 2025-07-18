近期，罗马仕的话题屡屡冲上微博热搜。虽然现在它的生产线停了，可全国各地的出差党没停。令人焦虑的手机电量遇上不合规过不了安检的充电宝，相信没有打工人不崩溃的吧……小小充电宝为何短时间内成为众矢之的？

频频发生的充电宝事故

5月31日，在杭州飞往深圳的CZ6850航班上，一旅客携带的相机电池、充电宝出现冒烟情况，航班起飞15分钟后返航降落。

6月中旬，“北京多所高校禁用罗马仕充电宝”的话题一度冲上热搜，多位网友反映收到学校下发的排查通知，称“20000毫安的罗马仕牌充电器在充电时易发生爆炸”，建议持有该型号充电宝的师生员工舍弃充电宝。

6月13日，舟山飞往揭阳一航班飞行过程中一旅客携带的充电宝冒烟，所幸及时解决。

7月1日，西安医学院未央校区图书馆内，一学生所带罗马仕充电宝在书包内发生自燃，该学生称，自燃的充电宝并不在之前罗马仕召回的型号中。幸得工作人员处理及时，迅速用灭火器将自燃充电宝安全处理。

我国在2015年出台首个移动电源国家强制标准《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》。2022年9月，国务院办公厅印发《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》，明确要求将安全风险较高的锂电池、移动电源纳入强制性产品认证管理。

按照意见，市场监管总局于2023年发布关于对锂离子电池等产品实施强制性产品认证管理的公告，自2023年8月1日起对锂离子电池和电池组、移动电源实施CCC认证管理。自2024年8月1日起，未获得CCC认证证书和标注认证标志的，不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

随着最近相关事件的发酵，国家有关部门正在制定更严格的移动电源（充电宝）强制性国家标准，目前正公开征集意见。新国标将设置更严格的技术标准。在现有基础上，增加或提升过度充电、针刺、挤压、热滥用等试验要求；增加对电池电压、温度等安全信息监测功能，并考虑新增容量、电压智能调节、设备间交互通信等功能；还将考虑对充电宝、锂离子电池、电池组的关键生产过程工艺和影响电池安全的关键材料提出要求，并评估移动电源老化使用后的安全性。

枪打出头鸟

公开资料显示，罗马仕创立于 2012 年，连续 11 年稳坐天猫双 11 移动电源品类销量冠军宝座，巅峰时期品牌产品年出货量达到 5000 万件以上。一直以来，罗马仕的充电宝走的性价比路线，2万毫安的大容量充电宝相较安克等品牌价格更低，因此受到消费者青睐。

迫于不断发酵的舆论压力，6月14日下午，ROMOSS 罗马仕在官方微博上发布公开声明，就近期“北京多所高校禁用罗马仕充电宝”事件的讨论，向师生及公众带来的困扰致歉，并承诺任何经权威机构鉴定存在缺陷的罗马仕产品，公司将依法承担全部责任。

6月16日晚，深圳市市场监督管理局发布消息称，深圳罗马仕科技有限公司召回部分罗马仕牌三款特定型号的移动电源共计491745台，称在极端场景下可能产生燃烧风险，存在安全隐患。罗马仕、安克两品牌官网也相继发出通知，召回充电宝超百万台。

罗马仕在召回公告中称，此次召回的移动电源产品，由于部分电芯原材料来料原因，极少数产品在使用过程中可能存在过热现象，在极端场景下可能产生燃烧风险，存在安全隐患。公司将为购买到召回范围内产品的消费者免费更换一台全新的、不低于原产品价值且符合安全要求的移动电源产品、或做退货退款处理。

7月6日，罗马仕凌晨发布停工停产通知，自2025年7月7日起持续6个月。需延长或提前结束期限的，公司另行通知。停工范围是除召回相关员工外，其余员工停工停产。

7月13日，网上有消息称罗马仕公司5名核心老板已“潜逃”至马来西亚，但尚未得到核实。

7月15日，罗马仕发布声明称，近日关注到网络上关于罗马仕的大量不实消息。公司从未停止履行承诺，产品召回及售后服务系统按计划持续运转。为了更长远的未来，面对此次运营挑战，罗马仕进行了战略调整，公司运营团队主要成员在岗，将所有可用资源优先投入到用户权益保障中。

动点科技注意到，目前罗马仕天猫旗舰店已经恢复运营，重新上架数据线、充电头等数十款产品。

对出行影响几何

充电宝的屡次机上事故引起了相关部门重视。根据民航局紧急通知要求，为切实保障航空运行安全，自6月28日零时起，禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清楚、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。

根据民航局《民航旅客禁止/限制随身携带和托运物品目录》要求，旅客还应留意充电宝只能随身携带，严禁在托运行李中携带充电宝；严禁携带额定能量超过160Wh的充电宝；携带额定能量超过100Wh但不超过160Wh的充电宝，必须经航空公司批准且不得超过两个；严禁携带标识不清的充电宝；严禁在飞行过程中使用充电宝。

目前来看，除了民航，铁路方面的充电宝携带并未做严格限制。根据光明网报道，国铁集团相关负责人在接受记者采访时表示，目前铁路运输中执行的是国家铁路局、公安部发布的《铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录》的相关标准。这个标准就规定“标志清晰的充电宝，单块额定能量不超过100Wh的，不在限制随身携带的物品之列”。

新规出台后，全国各大机场加强了安检查验力度。根据央视新闻报道，除北京首都机场外，北京大兴机场在国内出发安检区外快递点可以进行邮寄，也可以办理暂存手续。而上海浦东机场、上海虹桥机场、深圳宝安机场、合肥新桥机场均提供为期七天的暂存服务。在杭州萧山机场5伏电压2万毫安容量以下的充电宝可暂存10天，同时提供邮寄服务。厦门高崎机场则提供一个月的免费暂存服务。此外，多家机场表示，对于逾期未领取的充电宝将视为自动放弃，机场会统一处理或销毁。