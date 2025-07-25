现在正值炎热多雨的夏天，这是蚊子最爱的一个季节，大量肆意繁殖的蚊子在公园、小区、菜市场、河边的步道都随处可见，除了被叮咬的不适感，还可能助长病毒传播。近日，佛山市出现境外输入引起的基孔肯雅热疫情，已确诊超3000例。

恰好动点科技在Indiegogo上看到一款正在众筹的号称“世界首个蚊子空中防御系统”的便携设备，其已经超额完成众筹任务——众筹目标为15.6万港币（约人民币 14.2 万元），截至完稿，已经达成约967.3万港币（约人民币 881.3 万元），是原目标的62倍。

对蚊子进行“魔法”攻击

这款设备名为Photonmatrix，是为了帮助减少家居生活和庭园中的蚊子困扰而打造的隔空击杀蚊子的防御设备，团队来自中国常州。依靠激光雷达检测技术的进步，Photonmatrix团队开发了第一个能够使用高规格激光雷达技术识别和中和蚊子的蚊子防空系统的原型。当检测到蚊子时，系统会在极短的时间内完成识别和激光打击，就像科幻小说中的魔法世界一样，用激光消灭所有蚊子。

与其他蚊子识别方法相比，该系统并不依赖复杂的算法运行，而是使用定义明确的触发条件来确保安全并避免任何潜在危害。当一个比蚊子大得多的物体（比如人、宠物或者低飞的鸟类）进入检测范围时，系统可以快速准确地识别它，并避免激光激活。

Photonmatrix目前有两个版本，分别是3500港币（约人民币 3189 元）的标准版和4536港币（约人民币 4133 元）的进阶版，二者差别主要在于激光射程，标准版为3米，进阶版为6米。

据了解，该设备可以有效地识别和击杀飞行速度不超过1米/秒、大小特征为2~20毫米的蚊子，还可以有效击中该特征范围内的其他飞行昆虫，如沙蝇和果蝇。但是，它对体型更大的昆虫（家蝇和类似快速移动的昆虫）作用有限。如果使用进阶版设备，且当飞虫们没有高速飞行时，可能会有一定击落的几率。

还不错但并非万能的防虫设备

激光技术是该设备能够灭蚊的关键动能。

Photonmatrix的负责人Jim Wong告诉动点科技记者：“该设备需要一定的算力，我们目前用的stm32的单片机（一款广泛应用于工业控制、消费电子、物联网等领域的微控制器）做的样机是够用的。我们的方案分粗扫描和精密扫描两部分执行，粗扫描可以更快扫描所有空间，识别是否有疑似蚊子的对象物，如果有就会对具体角度进行更高精度的扫描，这个过程只要几百微秒，就能获取到对象的精准距离、方位和尺寸数据，误差不超过1毫米。”

虽然这是一款较为昂贵的设备，但Jim表示整个产品的预期寿命超过5年，并提供三年的保修期。“这款设备上激光器在成本方面是最昂贵的，不过它可以连续工作1000小时，每次发射持续0.01秒，理论上可以发射超过3亿次，还是非常耐用的。”

Indiegogo上的介绍页面称，这款设备无论是白天还是晚上，都能正常运行，但主要还是作用于各类蚊子，对其他的飞虫比如苍蝇没有太大效果。

Jim坦言，该方案用的激光脉冲，脉冲宽度不超过10ms，击落蚊子只需要几毫秒的时间。关键是几乎只能对蚊子的翅膀造成破坏，并不是直接杀死蚊子。“Photonmatrix对于其它飞行速度较快的飞虫基本上没有效果，对于苍蝇的效果也比较差。对于爬虫是完全无效的，因为它只能识别离背景最少有5厘米远的小物体，爬虫紧贴地面有时候无法探测到。”

结语

如今露营活动在城市郊野盛行，有这样一款设备，对于夏秋天的露营来说绝对是福音。笔者不由得想到小时候在乡下外婆家度过的漫漫暑假，被蚊虫叮咬几乎是家常便饭，只能不断用蒲扇驱赶。如果当年就有这样一款设备可供使用，也许记忆中的夏天会更加安逸吧。

无论如何，对于超出预期的众筹效果，Jim和团队都感到非常高兴。彼时灵光一现的产品概念，没想到已经实现了。为了能让支持者尽快用上产品，他们团队将发货日期定在10月，几乎忙得没有时间休息。或许用不了多久，当 Photonmatrix 走进更多生活场景，“被蚊子支配的恐惧”会成为越来越多人的旧记忆，甚至在基孔肯雅热等蚊媒疾病的防控中，也能成为一道独特的“空中防线”。