科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.08.04-2025.08.10）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

尽管不是第一次探讨这个话题（AI在消费购物场景中的一些现实表现），但在本周的内容中，“58%的马来西亚消费者在购物中使用AI（高于全球平均的37%）”这组数据依然让笔者相对关注了一些。原因无他，仅仅是因为从数据来看，AI已经成为了一个大众选择。而从这一点出发，不难发现，在消费场景中，AI不再（也不甘）只是“锦上添花”，而是在悄然改变决策方式本身。

当然，这种改变也不会仅仅只是单向的。对消费者来说，使用AI帮忙找到新品、比对价格、读懂复杂的参数表是一回事，但随着这种方式被越来越多的人使用，在商家层面，想要卖出更多的商品，做出更多的针对性应对也自然成为了一种必须。而这时，“用AI应对AI”可能就成为了其中的一种“趋势”——商家开始借助生成式内容工具批量优化商品描述、用算法分析平台推荐逻辑、实时调整定价策略，甚至利用数据建模来预测不同消费者在不同场景下的购买倾向···

很难说这种方式能够带来怎样的体验（虽然这种描述也是一种相对极端的场景），但在笔者看来，如果这其中多了更多的便捷，这并不能算是一件坏事。但如果随着更多的“自动化流程”的产生，这其中也会随之多了一些新的空缺——每个人可能对此都会有不同的感受和定义，但在某种层面上来说，一切好像又回到了某种熟悉的场景之中（而钱总归是花出去了）。

早前，A16z写过这么一篇文章，正文第一句是：“Software is eating the world”。文章主要探讨了什么我已经很难记清。但与之相对应的是，我始终记得另一篇文章，标题是《Before YouTube’s Algorithm, There Were ‘Coolhunters’》（在YouTube的算法之前，有类群体叫做“coolhunter”）。coolhunter的中文很难对应翻译，但也是一眼看过去就能懂的词语。

这里，我再次想起这些文章的原因是在于，我觉得这其中的对立能够很好的反映出我对AI为购物带来了怎样的影响的一些个人想法——它正在改变这个世界（或者其中的某些东西），但AI带来的改变既包括出现，也包含消失。

我相信，所谓人力和算力之间孰优孰劣的争论将会是一个很长的话题（不要说会走向融合之类的），因为它们向来如此。总有人有自己的选择，不同方式也总会有各自适应的场景。但总有一天，这种争论将不会是一个问题——不是因为哪种选择更好，而是这时你刚好用得上，这就够了。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

产业&动态

消息称马来西亚已迎来第二家独角兽企业：TNG Digital已成为马来西亚第二家独角兽企业（估值突破10亿美元），并计划推进IPO。这家由Touch ’n Go、蚂蚁集团和Lazada合资成立的公司运营着当地最大电子钱包，拥有超2030万用户和200万商户覆盖，并提供跨境支付服务至40多个国家。继2021年的Carsome之后，马来西亚距离其2030年拥有5家独角兽的目标又近了一步。

报告：超半数马来西亚消费者使用AI购物：Adyen报告显示，58%的马来西亚消费者在购物中使用AI，高于全球平均的37%，主要用于获取灵感、发现新品牌并辅助决策。

Carro可能会在美国IPO，募资5亿美元：如果成功上市，Carro将成为自冬海集团以来东南亚企业在美最大规模IPO，并列东南亚高科技公司在美第三大IPO。

Khazanah将为超百家中型企业提供培训与资本支持：马来西亚主权财富基金Khazanah Nasional通过Dana Impak计划，启动双轨策略支持中型企业（MTC），一方面推动能力建设（如Elevate和MTC Growth Innovation Program），提升企业募资准备度、创新能力和市场拓展能力；另一方面通过私募信贷和私募股权渠道提供增长资本，满足不同阶段的资金需求。

该计划预计惠及超100家MTC，并与多家投资机构（Navis Capital Partners、Granite Asia、Creador等）合作，加快企业区域扩张和竞争力提升。MTC目前贡献约36%马来西亚GDP，但融资与规模化仍是发展瓶颈，此举也是Khazanah落实财政部GEAR-uP计划和Ekonomi MADANI框架的重要组成部分。

马来西亚、印尼与泰国扩大本币交易合作：三国央行宣布增聘更多跨币种指定交易商（ACCD），以推动本币交易框架（LCTF）落地实施。新增的合格商业银行将为企业提供更便捷的本币结算渠道，扩大本币流动性，提升跨境贸易和投资的交易选择与效率。此举也是今年2月LCTF优化措施后的进一步落实，旨在加强区域金融合作，支持三国间经贸往来增长。

VinFast在印度开设电动汽车组装厂：该厂初期年产能5万辆（可扩至15万辆），主要生产VF 7和VF 6两款电动SUV。工厂占地400英亩，配备车身、喷涂、总装等车间及质检和物流设施，预计满产时可提供3000至3500个直接岗位。

初创公司&投融资

新加坡工业废水处理公司SG Enviro获620万美元投资：SG Enviro（SGE）获Emerald Technology Ventures 620 万美元投资，将在马来西亚、印尼等地扩展业务，并引入膜系统、智能监测、AI优化等水处理技术。SGE成立于2018年，主营工业废水工程，方案针对东南亚的环境和监管要求。

观点&观察

电动汽车价格战的风，正在马来西亚继续吹起：在这篇文章中，笔者认为，马来西亚的电动车市场正从补贴驱动转向用户驱动，价格战只是表象，背后实质是企业在政策变化、本地化生产、成本控制和基础设施建设上的综合较量。随着免税政策到期和CKD税收新规临近，车企需要在价格、制造和供应链布局上迅速做出取舍，而充电设施建设的滞后也可能成为限制市场扩张的关键瓶颈。

导读中提到的两篇文章的链接分别是：

1. https://a16z.com/why-software-is-eating-the-world/

2. https://www.theatlantic.com/technology/archive/2022/09/youtube-homepage-editor-google-algorithm-book-excerpt/671339/