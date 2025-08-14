这一次我们继续关注个人隐私。

在之前的一期内容中，我们了解到，已经有研究表示，可以通过人体对Wi-Fi的干扰，对这个人进行追踪辨别。但这样在不知不觉中“泄漏”个人隐私的方式远不止这一种。近期，宾夕法尼亚州立大学的一项研究就揭示了，就算不碰你的手机，也能知道你在电话里说了什么。

该研究团队展示了一种新型“无线”窃听方法：当我们用手机通话时，听筒发出的声音会让机身产生极其微弱的震动。日常中这些震动完全察觉不到，但毫米波雷达可以在几米外捕捉到这种细微位移，并将其转化为可分析的信号。只要再结合人工智能模型，就有机会还原出通话的内容。

在实验中，团队将毫米波雷达传感器放在距离手机大约三米的位置，让手机播放通话语音（毫米波雷达原本常见于自动驾驶、安防和5G通信设备，精度足以分辨毫米级的位移）。这一次，它捕捉到的不是声音，而是一条充满噪点和干扰的波形信号。随后，研究人员改造了开源语音识别模型Whisper，并通过一些调整，让它能够处理这种特殊的雷达数据。

结果显示，在一万词的词汇范围内，系统的转录准确率可达约六成。虽然还有错漏，但相比2022年他们只能识别十个预设词的版本，如今已经能输出整段对话，哪怕有缺失，也像读唇语一样，通过上下文推断意思。

也正如实验所展示，这种方式无需入侵手机系统，也不依赖麦克风——只要雷达能“看到”手机，就可能捕捉到通话时的震动信号。随着毫米波雷达的持续小型化，这种技术或许能被藏进日常用品中，具备极高的隐蔽性。

团队指出，这种方法的威胁不在于它的直接可用性，而在于它证明了一个事实：物理层面的信号同样可以被“解码”。在现实世界里，我们的设备、环境乃至日常动作，可能都会留下特定的物理特征，而这些特征一旦被技术捕捉并理解，就可能被转化为信息。更重要的是，这类信息的获取往往不需要侵入网络或突破加密，意味着它们可能绕开我们最熟悉的防护体系（以及认知体系）。

最后，研究人员也强调，这项实验目的在于探索和预警这种可能性，而非为窃听提供方案——尽管实验结果表明在特定条件下，这种方式在技术上是可行的。未来，不难预料还会有更多涉及隐私安全的方式被外界发现，但无论如何，对于那些相对重要且敏感的信息而言，多一些谨慎总归会少一些未知的风险。

封面来源：ROBIN WORRALL on Unsplash