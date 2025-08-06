Wi-Fi可能不仅仅是用来上网的，它还能“认出”你。

一项来自意大利罗马萨皮恩扎大学的研究显示，每个人的身体都会以一种独特的方式干扰Wi-Fi信号，而这种干扰可以被用作“无线电指纹”，用来识别并追踪个体，即使他们没有携带手机或其他设备。

这项技术被研究人员称为“WhoFi”，是“Who am I + Wi-Fi”的组合。核心原理在于，Wi-Fi信号在传播过程中会受到环境中物体的影响，其中包括人的身体。通过分析信号中的“通道状态信息”（Channel State Information，CSI），研究人员可以捕捉这些由骨骼、器官甚至体型造成的微小变化，从而提取出能代表一个人的“特征签名”。

与传统视频监控不同的是，这项技术并不会识别一个人的真实身份。它的目标并不是告诉你“这个人是谁”，而是判断“这个人是否曾经出现过”。也就是说，当同一个人再次出现在另一个Wi-Fi网络覆盖的地方时，系统有可能再一次识别出这是“同一个人”，尽管不知其姓名、身份。

相较于依赖光照、角度和衣着等因素的视频系统，Wi-Fi技术具有一定优势：它不受光线影响、可以穿透墙壁，并且没有图像记录，更容易规避隐私风险。研究人员强调，这种方式不仅具备鲁棒性，还可能成为一种更隐私友好的生物识别手段。

研究团队开发的深度学习模型在公开数据集NTU-Fi上进行测试，使用Transformer编码架构的版本表现最佳，其Rank-1准确率达到95.5%。即便人在不同地点、穿着不同衣物，模型仍能通过分析Wi-Fi信号来判断是否为同一人。

值得一提的是，早在2020年，已有研究团队提出名为EyeFi的类似技术，其识别准确率约为75%。而此次WhoFi的表现意味着这一方向在近年取得了明显进展。

论文作者表示，Wi-Fi信号中所蕴含的生物特征信息已足以支持个体识别。随着感知技术的发展，这项研究为构建基于信号的再识别系统（Re-ID）提供了重要的技术路径，也进一步拓展了我们对“看见”的理解。