不管Chrome同不同意，想要接手这个全球第一市场份额浏览器（而且遥遥领先后面几位）的候选者们，早已把算盘的声音从加州绕地球打了一遍。

继不久前的Perplexity之后，柏林的非营利搜索引擎Ecosia也想要成为Chrome的接管人。不同于Perplexity开出345亿美元的现金报价，Ecosia的方案更像是另辟蹊径：希望被授予为期10年的托管权，把Chrome交由其运营，而不是迫使谷歌出售。

Ecosia的设想几乎是免费接盘（简单说就是白嫖）。按照CEO Christian Kroll的说法，公司愿意将未来Chrome用户带来的收入中，60%用于气候和环保项目，包括雨林保护、全球植树、农林复育、追责污染者以及绿色技术投资；剩下的40%则继续返还给谷歌。谷歌不仅能保留知识产权，还能继续作为默认搜索引擎。十年期满后，托管权可以再审视或交给新的管理方。

与其他买家相比，Ecosia强调自己已经具备一定的资格。公司自2009年成立以来，一直通过广告收入支持环保公益，每月向全球超过35个国家的NGO和社区捐款数百万欧元。它和谷歌早已有搜索分成合作，本身就使用Google技术提供搜索结果；同时，Ecosia也基于Chromium开发了自己的浏览器。Kroll因此认为，Ecosia比纯粹出价的竞争者更合适。他甚至承诺，如果托管计划获批，将继续保留Chrome的团队岗位。

不过，Ecosia并不是唯一一个盯上Chrome的。几个月前，OpenAI就在法庭上明确表示，如果谷歌被迫出售Chrome，他们当然会有兴趣。产品主管Nick Turley当时甚至描绘了一个以人工智能为核心的浏览体验前景。OpenAI此前被曝曾考虑自建Chromium浏览器，并招募过Chrome的核心开发者。对于这家公司来说，Chrome不仅是流量入口，更可能成为下一代产品的关键平台。

当然，在所有参与者中，算盘打得最响的，可能还得是Perplexity。这家估值仅180亿美元的公司，在上周高调宣布愿以345亿美元收购Chrome，并声称资金由外部投资者全额支持（另外，Perplexity之前也曾宣称想要收购TikTok的美国业务）。尽管市场普遍认为其出价过低——分析师估算Chrome的实际价值可能接近1000亿美元，但Perplexity依然提出了明确计划：未来两年将向Chrome及其开源项目Chromium投资30亿美元，并保留大部分团队，以确保业务的稳定和连续。与Ecosia的公益诉求、OpenAI的技术构想相比，Perplexity的方式更直接：先报出一个价格，把Chrome抢到手再说。

这些动作的背景，是谷歌在美国面临的反垄断诉讼。2024年，法院裁定谷歌在搜索和广告市场存在非法垄断，司法部提出的补救措施之一就是强制剥离Chrome。谷歌对此坚决反对，并已着手上诉，但在监管机构看来，Chrome正是谷歌维系垄断的重要工具。一旦出售，不仅可能改写浏览器市场格局，也会动摇谷歌在搜索广告上的统治地位。

如今，Ecosia、OpenAI和Perplexity都已表态，不排除（甚至肯定会有更多）后续还有更多候选者加入。无论是以公益换机会，还是以技术换入口，抑或是以资本换地位，这背后的目的始终只有一个：这款全球装机量最高的浏览器，不仅是一项科技资产，更是一枚足以改变互联网未来走向的筹码。至于谁将拥有这个入口，那就是后话了。且让我们拭目以待。

封面来源：修改自Maria Lin Kim on Unsplash