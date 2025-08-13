据彭博社报道，美国AI初创公司Perplexity向谷歌母公司Alphabet提出，以345亿美元收购其Chrome浏览器。

报道称，这一主动收购要约旨在抢在可能的美国反垄断处分之前，率先获得这一全球占有率最高的桌面端浏览器资产。

Perplexity表示，交易资金将由外部投资机构全额提供，但未披露具体投资方。作为参照，该公司今年早些时候完成了一笔1亿美元融资，投后估值约180亿美元。

相应的，外界普遍质疑Perplexity如何完成这一规模的并购。有分析师认为，Chrome实际价值接近1000亿美元，且强制剥离的可能性不大。

此次报价是在美国法院认定谷歌在互联网搜索市场存在非法垄断后提出的。美方监管机构此前建议，要求谷歌出售Chrome并向竞争对手开放搜索数据。谷歌已表态将上诉，并主张采取更有限的补救措施。

Perplexity强调，如果收购得以成功，将在未来两年向Chrome及其开源项目Chromium投资30亿美元，并打算保留并聘用Chrome团队的大部分员工；公司承诺不会对浏览器进行“隐秘修改”，以保障用户与广告主的连续性和稳定性。

作为背景，这并非Perplexity首次在潜在资产剥离前发起收购要约。今年早些时候，该公司曾向TikTok母公司字节跳动提出收购其美国业务的方案。并且，该Perplexity也曾（早）在几个月前时提出了想要收购Chrome念头——当时，该公司表示，“有能力在不降低质量或收费的情况下运营这样规模的浏览器”。