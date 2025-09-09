研究机构考克斯汽车（Cox Automotive）的数据显示，8 月特斯拉在美国的市场份额跌至近八年来最低水平。目前市场上竞争对手推出的电动汽车选择日益增多，而马斯克旗下公司的车型阵容已显老旧，消费者因此转向其他品牌。

这一份额下滑凸显出，在行业面临困境的当下，其他车企加大电动汽车优惠力度对特斯拉构成的威胁。分析师预计，美国电动汽车销量在 9 月将继续保持增长，但月底联邦税收抵免政策到期后，销量可能会下滑，这将加大特斯拉及其他车企的财务压力。

考克斯的初步数据显示，特斯拉曾占据美国电动汽车市场超 80% 的份额，而今年 8 月其在美国电动汽车总销量中的占比降至 38%——这是自 2017 年 10 月以来，该份额首次跌破 40%。2017 年 10 月时，特斯拉正全力提升其首款大众市场车型 Model 3 的产能。

如今，其他车企正不断推出新的电动汽车车型，特斯拉却将重心转向自动驾驶出租车（robotaxi）和人形机器人的研发，推迟并取消了平价电动汽车车型的研发计划。

目前，核心汽车业务仍是特斯拉的盈利支柱。该公司上一款全新车型是 2023 年推出的 Cybertruck 皮卡，但其市场表现远不及中型轿车 Model 3 和中型 SUV Model Y。曾位居全球畅销车型榜首的 Model Y 虽已完成升级，但升级效果未达预期，且特斯拉正面临连续第二年销量下滑的局面。

来源：新浪财经