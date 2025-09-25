新加坡水下机器人公司BeeX近日宣布，已启动一轮1000万新元（约776万美元）的A轮融资，用于推动自主水下载具业务的全球扩张和技术升级。

公司表示，随着市场需求的快速增长，本轮融资已有超过一半的资金在正式启动前就已获得认购意向。

BeeX成立于2018年，由新加坡国立大学研究人员Grace Chia和Goh Eng Wei创立，专注于开发悬停式自主水下载具（HAUV），主要用于近海和深海基础设施的巡检和监测，包括可再生能源、国防和海上油气等场景。

BeeX介绍称，在这些领域，基础设施规模不断扩大，巡检任务的复杂性和频率也在提升，对数据精度和成本控制的要求越来越高。相应的，行业开始从传统的人工作业转向自动化、无人化的方式，以适应更高效、更可持续的运维需求。

目前，传统的水下巡检方式多依赖潜水员或远程遥控潜水器（ROV），需要大型支援船只、专业操作人员和复杂的安全流程，成本较高。BeeX的自主设备能够独立运行，减少人工参与，并在提升作业覆盖范围和频率的同时降低运营开支和安全风险。

在产品研发方面，BeeX于2022年推出了首款HAUV“A.IKANBILIS”，单次续航可达7小时，并在同尺寸设备中具备最高能效。公司正在推进的下一代设备“BETTA”在动力、耐用性和计算能力方面相较前代产品分别提升了10倍、3倍和4倍，并已在正式发布前订满至2025年底，反映出市场对自动化水下设备的稳定需求。

本轮融资之前，BeeX曾于2023年11月完成一笔200万美元的融资，由ShipFocus Ventures和Earth Venture Capital联合领投，新加坡国立大学旗下NUS Technology Holdings、Enterprise Singapore的投资部门SEEDS Capital以及Infinita VC参投。这笔资金主要用于加快其在欧洲海上风电场自动巡检服务的市场化进程，该领域目前仍是公司重点拓展的方向之一。

随着自动化水下设备在全球海洋能源和基础设施维护中的作用不断增强，BeeX希望借助本轮融资加快产品迭代和市场布局，推动自主水下载具在更多地区的应用落地。