你经常用 iPhone 拍照吗？如果你像我一样有看见某个（喜欢的）物件就会立即掏出手机拍照的习惯，那相信你一定很熟悉 iPhone 相机的各种快捷开启方式。

当前 iPhone 相机整体水平不能说领先世界，但至少在视频拍摄方面，iPhone 还是手机中最好的。所以能在需要时快速开启相机，捕捉到你想要的画面，就变得尤为重要。

终于换用 iPhone 16 Pro 之后，当我按下相机控制（Camera Control）按钮后，相机就会快速地开启，再次按下它就能完成抓拍动作。整个流程丝滑、可靠。如果开启了实况，就更不用担心拍到的照片是模糊的了。

更重要的是，有了实体按键，我可以盲操作——iPhone 握在手里时，习惯性地按下相机控制，即可“一键”启动相机。

iPhone 15 Pro 那一代并没有相机控制，所以想快捷启动相机就得用其他办法。比如在 iPhone 锁定屏幕界面向左轻扫，或者按住 iPhone 锁定屏幕上的相机按钮。当然，你还可以让 Siri 帮你开启相机，但那可就太慢了。等你想抓拍身前开过的黄色带大尾翼限量版拉花法拉利的时候，按下快门的时候镜头里应该就只剩下柏油路了。

除了上面这些，让我们先梳理一下还有什么方式可以在 iPhone 上快捷启用相机。最简单的，就是直接点击主屏幕上的相机 App，以及点击控制中心里的相机按钮。另外自 iPhone 15 Pro 引入操作按钮取代经典的响铃/静音切换键后，你也可以将其自定义为相机启动功能。

从 iOS 12 起，在捷径中可以自行设定开启相机的特定模式，比如自拍、人像等，让用户对相机系统的主动性得到一定提升。

总之，我对手机拍照的需求，就是需要抓拍时能信得过，在取景框定格后，按下快门键可以得到预期的结果。

畅想一下未来会不会有 iPhone 用前置相机通过 AI 检测到你非常想要拍照的眼神，当你拿起它时便自动开启相机？我的天啊，还是不要了！我觉得现在就很好——已经多了一颗专门用来启用相机的物理实体按钮了，真的够用了。

有些传统、习惯、规则，是不能也没必要换的。就好比汽车厂商以前都模仿特斯拉把所有功能都往屏幕里塞，但现在又开始重新带回实体按键了。不方便、不好用、不安全就是事实。

如果哪天 iPhone 机身上除了紧急重启按钮外，没有任何实体按键了，那就是我抛弃 iPhone的时刻。