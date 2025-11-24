科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.11.17-2025.11.23）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

早在21年，谷歌、淡马锡、贝恩三家巨头曾在报告中预测，到2030年，东南亚数字经济可能会实现1万亿美元的GMV规模。如今，这一数字再度被提起（理论上也可以说是再度“预测”），并且相较有了更多的细节。

在这份近期发布的、并且同样得到了谷歌（谷歌云）参与的报告中，观点表示，在数字销售平台、嵌入式&个性化信贷、支付效率及安全性、自动化商业&金融模式四大趋势的不断发展下，东南亚地区中的企业、企业家以及消费者之间创造和交换价值的方式正在发生深刻改变。

再由此随之而来的，报告称，到2030年，东南亚数字经济不仅有望达到1万亿美元规模，随着区域一体化和实时支付加速普及，其规模还有可能翻一番，达到2万亿美元。

作为这一表现的基础，在数字平台方面，当前，7500万数字创业者在2025年创造了约1750亿美元的交易规模，并被预测在2030年增长到5800亿美元——而这些创业者占据了东盟数字经济58%的份额。

嵌入式与个性化信贷也呈现出类似的推进方式。报告称，东南亚有77%的消费者在使用数字钱包、BNPL（先用后付）或应用内授信。其中，以BNPL为例，该模式在27年的线上交易占比预计将达到25%，并高于全球平均水平。

此外，在支付行为中，跨境支付量则被预测将在2030年前翻倍。至于AI驱动的自动化商业与金融，报告将其视为正靠近的下一阶段能力：AI智能体替代用户完成支付、授信与消费决策的模式，被预计将在2026年前后影响亚太七成企业。

种种以上，它们共同构成了东南亚数字经济2030年的可能样貌——既包含了此前的提到的金融科技和电商产业（数字销售平台），也出现了近期的风口趋势（AI）。但无论如何，这一天会以怎样的姿态到来，或者说它能达到怎样的水平（今年的数字经济规模预测值为3000亿美元），最终，都还需要回到东南亚自身的市场运行节奏之中，而非仅仅是一段被设想好的路径里。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

1290万

今年上半年，东盟跨境二维码支付累计完成1290万笔交易。

动向

印尼或将封禁Cloudflare、ChatGPT、多邻国等平台：印尼通信与数字部向25家尚未完成私人电子系统运营者（PSE）注册的平台发出通知，其中包括Cloudflare、OpenAI（ChatGPT）、Duolingo/多邻国、Dropbox、Wikimedia、Marriott等本地与海外服务。按《2020年第5号通讯与信息技术部长条例》，所有面向印尼用户的平台在运营前必须完成PSE注册；若在收到通知后仍未办理，政府可依规采取行政处罚并切断访问。官方表示将提供协助，但相关平台需尽快完成手续以避免后续措施。

印尼拟于2026年让QRIS在中国和韩国落地使用：印尼央行透露，已将中国和韩国列为下一阶段的跨境二维码合作重点，目前谈判正在推进，目标是让QRIS跨境支付在2026年前完成落地；QRIS在日本已进入试点阶段，而与印度的合作同样在规划中。与此同时，与沙特阿拉伯的合作仍处于较早阶段，印尼方面正与当地央行和宗教部持续磋商以推动进展。

新交所与纳斯达克拟推出跨境双重上市平台：新加坡交易所和纳斯达克宣布，将于2026年中推出“全球上市板”（Global Listing Board），通过统一申报文件、简化审核流程与对齐披露标准，为市值20亿新元以上的企业提供可同时在美国与新加坡上市的跨境机制，以降低双重上市的复杂度与成本、提升募资效率，并获得新加坡机构投资者与政策层的支持；该平台被视为强化新加坡资本市场吸引力、推动高增长企业跨区域融资的重要举措，目前相关监管细则仍在最终敲定中。

DeepMind在新加坡设立AI研究实验室：据悉，谷歌旗下DeepMind团队计划以新加坡为亚太区域的关键研发节点，组建面向前沿模型与多语言技术的研究团队，并与政府机构（GovTech、CSA、IMDA）、科研单位（A*STAR、NNI）及AI Singapore在公共服务AI沙盒、多语种数据平台Project Aquarium、SEA-LION大模型、教育与AI普及等领域展开合作。依托新加坡国家AI战略与开放创新体系，该实验室将推动Gemini及其后续前沿能力在亚太的落地，让AI在多元语言与文化场景中的应用更加成熟，并扩大对区域企业、机构与开发者的实际支持。

Salesforce宣布进入菲律宾市场：Salesforce将在马尼拉设立办公室并组建当地团队，作为其进入菲律宾市场的起点，重点围绕企业数字化与AI相关技能建设展开布局。公司计划在菲律宾培训1.2万名从业者，过去已为5.3万名学习者提供相关课程；其CRM与AI产品目前已在Ayala Land、BPI、Meralco、菲律宾航空和PLDT等企业中使用，同时与多家合作伙伴在当地开展实施与服务合作。

贝恩将在新加坡设立AI创新中心：该中心将作为区域平台，重点面向制造、能源、金融、医疗与消费品等行业开发可部署的AI解决方案，并为企业提供概念验证、产品原型和内部能力建设等支持；此举与贝恩同期发布的东南亚AI报告相呼应，报告指出区域市场碎片化、数字化程度高且基础服务差异明显，使AI应用路径仍不清晰，并强调企业在推进AI项目时需从业务需求和组织结构出发，由管理层确定目标与方向，以提高AI落地的效率与可扩展性。

文远知行与Grab获准在新加坡榜鹅扩大自动驾驶测试：在新加坡陆路交通管理局批准后，合作运营Ai.R自动驾驶接驳服务的文远知行与Grab将把榜鹅区的测试规模继续扩大，年内在既有路线上的测试运行次数最多可提升至四倍。Ai.R车队目前由10辆GXR与1辆Robobus组成，测试重点包括路线执行、城市道路场景应对、上下客点精准停靠、全天候感知等，为计划在2026年初面向公众开放的服务做准备。测试期间所有车辆都将配备安全员，运行数据用于本地化训练与性能校准；与此同时，双方已启动安全员培训，为正式上线前的运营要求做人员配置。

泰国：政府机构与受监管单位不得发送含链接短信或电子邮件：泰国政府通过新的防诈骗措施，禁止所有政府机构和受监管单位向公众发送附带链接的短信或电子邮件，并提醒民众将任何含链接且声称来自官方的讯息视为诈骗并向警方举报。该措施由技术犯罪防制委员会提出，源于相关部门在加强筛查后仍持续发现诈骗分子借由恶意软件和假网站向公众发送仿冒讯息。

趋势

新加坡企业的AI焦虑：90%负责人认为现有数据体系需重建：报告显示，77%的新加坡业务负责人感受到以数据驱动业务价值的压力，而AI能力扩张在一年内从此前的第10位跃升至今年的首要任务。随着企业被要求在更短周期内释放AI价值，本地86%的数据与分析负责人感到“需要尽快落地AI”的压力正在快速累积。

新加坡数据中心规划收紧，马来西亚、印尼、印度迎来新机遇：BMI预计，从2025年至2028年，区域容量将以年均9.7%的速度增长，主要增量来自马来西亚、印尼和印度。预测表示，这一增长首先体现在能源端——新增项目持续上线，用电需求被迅速推高，各地在供电能力和基础设施成熟度上的差异也随之显现。

菲律宾初创融资大幅降温，25年交易量同比减半：据报告，2025年期间，菲律宾初创企业全年总融资额同比下降32%，交易数量较2024年减少54%。在这样的背景下，当地创业者的关注重点正从高速扩张转向盈利能力、运营纪律与可持续增长模式，这一变化也正成为该生态调整的起点。

AI在新加坡企业中加速普及，但准备度落后全球平均水平：Kyndryl在报告中指出，新加坡企业在过去一年中将AI投入提高了33%，但只有24%认为自己已“完全准备好”应对未来技术与安全风险，这一比例显著低于全球平均水平的31%。

东盟上半年跨境二维码支付交易已达1290万笔：马来西亚国家银行总裁Abdul Rasheed Ghaffour在第48届东盟经济协会联合会（FAEA）大会上表示，2025年上半年，东盟跨境二维码支付累计完成1290万笔交易。他指出，这一增长反映出区域内数字支付互联的加速推进，多国正在探索新的系统链接以进一步提升跨境流动效率。

报告：东南亚数字经济规模至2030年有望达1万亿美元：HSBC与Google Cloud的《Digital Frontiers 2030》报告显示，东南亚数字经济规模到2030年预计达1万亿美元，并在区域一体化和即时支付扩张下最高可至2万亿美元。报告指出，区域增长主要来自数字卖家平台扩张、嵌入式信贷普及、即时支付与跨境交易增加，以及AI智能体推动的自动化金融；其中BNPL在2027年有望占线上交易25%，跨境支付量预计2030年前翻倍。

初创公司

Amperesand成立于2023年，起源于南洋理工大学八年的固态变压器研发工作，专注中压固态变压器（MV SST）平台，主要面向AI数据中心、港区充电设施与其他关键电力基础设施场景。

公司通过软硬件与控制系统的一体化设计实现更高功率密度和快速部署，能够将供电系统占地缩减至传统方案的较小比例，并显著缩短供电上线周期，同时布局美国与新加坡的工程和制造能力以支撑后续规模化交付。

Amperesand近期完成8000万美元A轮融资，并将在2026年向PSA交付首批商用设备，同时推进多个面向超大规模AI数据中心的试点项目，形成其在商用落地上的初步进展。

FeedMe成立于2018年，是一家面向东南亚餐饮行业的软件平台，通过将POS、外卖整合、电子发票、扫码点单、排队管理、支付、财务、厨房看板、人力系统、库存管理、AI运营工具与CRM整合在同一系统，为商家提供前后端一体化的运营方案。

平台针对餐饮行业工具分散、数据割裂与运营成本上升的痛点，以全流程数字化和自动化为核心，覆盖门店经营管理的主要模块，并计划围绕AI能力扩展工程团队，同时推出面向商家的支付与信贷服务，以增强平台在运营与金融层面的服务深度。

公司近期获得500万美元融资，2021年以来收入增长逾十倍，并在东南亚服务超过11000家商户，覆盖ZUS Coffee、Christine’s Bakery等区域连锁品牌，同时正在加速拓展泰国市场。