据 CarExpert 报道，宝马承诺将继续推进备受争议的车载功能订阅模式，不过不会像部分车主担心的那样，引入付费性能升级或付费提升电动车续航里程的项目。

宝马最早在 2022 年通过 ConnectedDrive 商店推出付费功能，其中包括前排座椅加热、方向盘加热与 BMW Drive Recorder。由于车主需要为车辆出厂时已具备的硬件再次付费，此举激起强烈反弹，最终宝马在 2023 年取消了座椅加热订阅。

不过，该商店的内容随后大幅扩展，目前涵盖多项驾驶辅助功能、灯光动画，甚至自适应悬架。只要车型硬件具备条件，自适应悬架可按月订购，价格为 29 美元。

在新款 iX3 发布会上，宝马产品传播负责人 Alexandra Landers 表示，宝马依然认可功能订阅的模式，但承认当初从座椅加热入手“确实不算个好选择”。

Landers 表示，订阅机制让用户无需在购车时一次性做出所有配置选择，特别是在驾驶辅助系统方面。她强调，未来订阅将主要用于驾驶辅助与安全技术，而不是传统便利功能。

目前在 ConnectedDrive 商店中，交通摄像头信息、自动泊车、自动远光灯与实时交通信息均可付费启用，部分按月收费，部分按年或一次性收费。

Landers 解释说，云端数据成本相关服务需要持续投入，因此宝马不会无条件承担。虽说新车会配备启用这些功能所需的传感器与摄像头，但功能只能等付了钱之后才会为车主打开大门。

宝马计划今后在商店中提供更多购车后可购买的升级，但 Neue Klasse iX3 不会提供性能提升或续航扩展。用 Landers 的观点来说，“宝马不是改装厂”，基础车型出厂时已提供最大功率。

宝马设定目标续航是 800 公里，因为典型使用场景是在高速上连续行驶两到三小时后休息一次，这也是宝马拒绝提供续航升级的原因。