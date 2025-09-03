上个月，大众汽车在海外推出了一项月度订阅服务，用于解锁 ID.3 的全部马力。这项“可选动力升级”服务可将输出功率从 201 BHP（制动马力）提升至 228 BHP。我查了一下，英国车主每月需支付 16.5 英镑（约人民币 160 元），或每年 165 英镑来使用这项服务。

不仅仅是大众，其它厂商也做出过类似举动。比如特斯拉就采用“预埋硬件、后续解锁”的订阅模式（FSD）。奔驰 EQS 的后轮主动转向功能，设置为每年 4998 元的订阅项目；远程启动、导航等功能也经常附带付费提醒。宝马在韩国等海外市场推出座椅加热、方向盘加热、CarPlay 和安全辅助驾驶等功能的订阅服务。Smart 此前也推出过座椅加热通风、方向盘加热等项目的付费解锁服务。

上述种种，都引发消费者质疑“车本身已经支持的功能为何还收费”。

大众的做法激怒了众多汽车媒体，后者肯定仍固执地认为，购买并拥有一整辆车总比租用一部分要好。

事实上，大众的马力订购服务在这个顽固抵制变革的行业中，无疑是一股令人欣喜的清风。

毕竟，大众汽车很了解自己的客户。他们知道有些新买家不想刚把 ID.3 开出交付中心，就被 228 匹脱缰狂奔、嘶吼咆哮的烈马吓到。他们希望循序渐进——先在友好的 201 马力“草场”上小跑一阵，再逐步驾驭这头喷火的猛兽。

当然，大众可以提供一种低功率驾驶模式，比如通过车上的物理开关来控制，但是，现在可是 2025 年啊，为什么不做成订阅模式呢？大家都喜欢订阅！就好比你家冰箱，品牌方可以想出办法，让你的冰箱制冷效果更强，但你每个月要多掏 399 元。

事实上，别把它想成充分发挥汽车性能而需要缴纳的 16.5 英镑税款。而是想想你每个月选择人为限制 ID.3 的性能，就能省下 16.5 英镑。

按大众的解释，他们正在做的是提供多样化选项。这点很好，毕竟在购买新车时，你的选择通常非常有限——无非是挑个颜色、选套轮圈、定下内饰风格、加点额外配置而已；而真正关键的选项往往是被忽略的，那就是能否买到一台愿意毫无保留地输出所有马力的车。

选择当然越多越好。有人就想要全套《回到未来》三部曲典藏版；也有人只想要第三部就行。还有些人虽然买了三部曲盒装，可到手的却只有第三部，想拿另外两部？得再加钱。有些消费者就爱做糟糕的决定，而大众汽车很乐意帮他们这个忙。

大众推出的马力订购服务，正在向我们这个消费主义社会提出重大且关键的问题。例如：为了今天早上的通勤，你真的需要用到汽车设计时就提供的全部动力吗？你真的需要开车吗？为什么不坐公交车呢？为什么不干脆赖在床上呢？

类似的问题还有：如果你想限制车辆的动力输出，油门踏板不正是为此存在的吗？若你追求动力稍弱的 ID.3，为何不干脆省下一大笔钱，直接买基础款的小马力版本？又为何不彻底放弃 ID.3，转而选择其他更有驾驶乐趣、又不会拒绝让你尽情使用已配备全部动力的电动汽车呢？这些正是大众此番精妙策略迫使我们必须直面的难题。