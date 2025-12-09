据彭博社获取的一份内部备忘录，苹果芯片业务负责人约翰尼·斯鲁吉（Johny Srouji）本人澄清，他并未计划离开公司，其已明确重申将继续留在公司。

此前有消息称斯鲁吉“正认真考虑”离职决定。报道指出，斯鲁吉曾向苹果 CEO 蒂姆·库克（Tim Cook）表达了这一想法，并告诉同事，如果离开苹果，他将加入另一家公司，而非选择退休。

在该报道发布后，斯鲁吉据称已向其团队明确表示，他近期并无离职打算。

彭博社记者马克·古尔曼（Mark Gurman）披露了这份备忘录的内容：

“我知道你们最近看到了各种关于我未来在苹果去留的传闻和猜测，我认为你们有必要直接从我这里听到真相，”他在致所属部门的备忘录中写道，“我为我们共同打造的卓越技术深感自豪，这些技术涵盖显示屏、摄像头、传感器、芯片、电池，以及广泛应用于所有苹果产品的众多核心技术。正是我们共同造就了全球最优秀的产品。我热爱我的团队，也热爱我在苹果的工作，近期没有离开的打算。”

此番表态正值苹果高层人事变动频发之际。上周，苹果宣布 AI 业务主管约翰·詹南德里亚（John Giannandrea）、环境事务主管丽莎·杰克逊（Lisa Jackson）以及总法律顾问凯瑟琳·亚当斯（Katherine Adams）将相继离职。

此外，苹果顶级软件设计师艾伦·戴（Alan Dye）也已宣布离开苹果，转投竞争对手 Meta。