继前首席运营官杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）退休、人工智能主管约翰·詹南德里亚（John Giannandrea）离职以及设计主管艾伦·戴（Alan Dye）跳槽至 Meta 之后，苹果公司日前宣布，环境与政策负责人丽莎·杰克逊（Lisa Jackson）即将退休，詹妮弗·纽斯特德（Jennifer Newstead）将接替凯特·亚当斯（Kate Adams）担任公司总法律顾问，亚当斯预计将于“明年年底”退休。

苹果表示，杰克逊的正式职位是“环境、政策和社会事务副总裁”，她将于“2026 年 1 月底”退休。纽斯特德目前是 Meta 的首席法务官，她将于 2026 年 3 月 1 日接替自 2017 年以来一直担任苹果总法律顾问的亚当斯。

随着杰克逊的退休和纽斯特德的加入，苹果也在进行一些组织架构调整，并将部分职责转移给威廉姆斯的继任者萨比赫·汗（Sabih Khan）。正如苹果公司所述：

政府事务部门将过渡到亚当斯领导，她将负责该团队直至明年年底退休。退休后，该部门将由纽斯特德领导。纽斯特德的头衔将改为高级副总裁兼总法律顾问及政府事务负责人，这反映了两个部门的合并。环境和社会倡议团队将向苹果首席运营官萨比赫·汗（Sabih Khan）汇报。

杰克逊于 2013 年加入苹果，此前曾在奥巴马总统任期内担任美国环保署（EPA）署长。苹果于 2015 年提拔杰克逊担任政策负责人。根据苹果网站信息，亚当斯在霍尼韦尔工作 14 年后，于 2017 年加入苹果。