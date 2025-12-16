试想一下，如果你手里的乐高积木不仅能拼搭成各种形状，还能“开口说话”，甚至拥有自己的性格和知识库，会是一种怎样的体验？这正是深圳市枣橙科技在其最新产品中试图呈现的未来场景。

这家刚成立四年的公司，推出了一款名为“搭搭 DaDa”的 AI 积木机器人，试图在传统积木玩具和当下火热的大模型技术之间架起一座桥梁。他们的目标不是做简单的“配件”，而是要成为积木作品的“智慧核心”，让每一件作品都能“开口说话”。

简单来说，搭搭是一个专为青少年和科技爱好者设计的智能硬件模块。它的外观设计非常讨巧，能够兼容市面上标准的拼装积木（也就是大家熟悉的乐高规格）。这意味着，它不仅仅是一个独立的玩具，更像是一个可以嵌入到你现有积木作品中的“大脑”。

无论是孩子用基础乐高块搭建的简易造型，还是成人玩家用机械组乐高打造的复杂装置，你都可以把它装在拼好的机器人、汽车或者城堡上，通过积木小组件的扩展，赋予静态作品开放性的玩法和互动能力。

这种设计旨在打破“积木只属于孩子”的刻板印象，让成人玩家的创意也能得到延伸，这种“边搭边聊”的模式，在目前的智能陪伴硬件市场中确实算是一个比较新鲜的品类。

它的内核也大有乾坤：内置 1000mAh 电池，支持长达 48 小时的待机，这意味着它不需要像传统电子积木那样时刻拖着一根充电线。更讨巧的是它的“情感可视化”设计，机身上的显示屏能根据交互内容展现出多种表情，开心、疑惑或者是卖萌，让互动变得直观又有趣。

当然，光有“脸”还不够，还得有“脑子”。搭搭内置专属 DeepSeek 大模型，这让它的对话能力远超那些只能机械复读的早教机。它作为独立的“AI 意识主脑”，为了让用户把注意力完全放在拼搭与创意本身，特意设计为没有搭载摄像头，也不绑定复杂的编程课程。

它非常聪明，支持智能打断和上下文记忆，聊起天来更像真人。对于孩子来说，它是一个百科全书，比如当搭出“北京天坛”或“故宫太和殿”后，主脑会缓缓讲述祈年殿的建筑智慧；而对于成年玩家，搭完乐高机械臂，它能同步解析液压传动的工作机制。这种设计本质是让静态积木“活”起来，既保留拼搭的专注乐趣，又用专业内容延伸创意价值。

搭搭内置 4G 模块，支持全球 SIM 卡，能够全天在线，不需要像传统蓝牙玩具那样繁琐连接。在语言能力上，它支持处理 24 国语言，甚至包括一些小语种和方言。在隐私保护方面，产品也构建了“端到端加密+本地化处理+监护人管控”的三重防护体系，确保使用安全。

更有意思的是它的“个性化”程度。通过配套的小程序和“智能体工作台”，用户可以像捏人一样定义这个机器人的“人设”。你可以在“角色广场”里选择现成的性格，比如“人间清醒反鸡汤”、“互联网嘴替”或者是二次元角色 （有官方 IP 正版授权角色库）。

如果你不喜欢预设，还可以自己上传知识库，或者利用它的声音克隆功能——只需要录制 5 秒钟的音频，AI 就能通过声纹识别复刻出特定的声音。这意味着，你可以让这个积木机器人用你父母、朋友或者是你自己喜欢的声音来陪你聊天。

枣橙科技似乎并不想把它做成一个只会聊天的音箱，而是真正融入到“玩积木”这个过程中。当你把积木搭成一个医院时，未来的它能识别场景，给你讲医生救死扶伤的故事；当你拼出一座城市或农场时，它又能娓娓道来历史文化或动植物生长的奥秘。

为了防止过度依赖，产品设计了明确的“功能场景限定”：如果 5 分钟内没有对话交流，它会自动进入“低功耗模式”。同时，它还注重引导用户回归现实，比如搭完“植物园”模型后，会提示“不如去真实公园观察植物吧”。在未来设计的“春节”系列中，家长讲述回忆，孩子负责搭建，AI 机器人补充文化知识，让产品真正成为亲子共同探索的纽带。

在商业落地方面，枣橙科技并没有把自己局限在卖单品上，而是展示了不少跨界合作的案例。目前产品在海外已接到土耳其客户约 2000 台的订单，官方称客户非常认可这种“让孩子放下屏幕”的理念 。在国内，该产品已出货约 1000 台，成功入驻深圳龙岗首家智能机器人 6S 店及多地少年宫。这种“IP+AI 硬件”的打法，比如和陕西文旅合作的“兵马俑”系列，显然是想通过情感连接和文化内容来构建品牌护城河。

除了自有的硬件，他们还把自己定位为 AI 智能体的孵化器，通过 HICHAT AI 平台赋能行业。在营收模式上，公司聚焦“硬件+积木拓展包+内容包”的轻资产组合，不做复杂的强制订阅服务，让用户消费更灵活。

展望未来，团队已在筹备融资，希望寻找理念契合的长期伙伴，加速产品与积木生态的深度融合。

对于普通消费者来说，尝鲜的门槛并不算高——目前首发的“我是谁”系列基础款售价 399 元，包含核心主脑和“身体组件”，满足日常拼搭需求；未来还将推出 599 元进阶款，增加特殊造型积木和传感器模块，支持搭建动态场景，可适配乐高机械组，故事库扩展至 200 个，涵盖历史、科学、机械等多领域；699 元的专业款则配套“主题进阶包”，比如“机械工程包”“世界遗产包”，包含专属积木与深度内容，吸引成人乐高玩家和重视素质教育的家庭。

在如今动辄上千的智能硬件市场里，用二十杯咖啡的钱给家里的积木装上一个“有趣的灵魂”，听起来确实是个不错的主意。