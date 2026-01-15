过去 15 年里，个人电脑（PC）展现出了惊人的韧性，不易受到变革的影响。苹果公司在 2010 年推出 iPad 时曾承诺开启“后 PC 时代”，但最终未能实现。十年前，智能手机甚至超越笔记本电脑，成为最受欢迎的上网设备，但每年仍有数百万人购买 PC。然而，今年 PC 的这种韧性将面临更大考验。

近几个月来，由于 AI 数据中心的需求导致 RAM（随机存储器）和 NAND 闪存 / 固态硬盘（SSD）短缺，价格飙升。预装电脑的价格也水涨船高，甚至有些组装商开始出售不带内存的电脑。

时至今日，我们即将看到这种短缺如何影响联想、戴尔、惠普、华硕和宏碁等品牌的普通笔记本电脑和台式机。TrendForce 集邦咨询预测，内存价格预计将在 2026 年第一季度“再次大幅上涨”。 价格的进一步上涨只会给笔记本电脑和台式机的价格带来更大的压力。已经有厂商开始在年初调整产品价格。

华硕 1 月 5 日向其渠道合作伙伴表示，由于内存市场状况不佳，将对其产品进行全线提价。戴尔也在发布 XPS 14 和 XPS 16 前几小时调整了上市价格，这一迹象表明笔记本电脑的定价将变得愈发不稳定。联想一直在囤积 PC 内存，以期在 2026 年应对市场动荡。惠普则警告称，今年晚些时候将不得不提高价格并提供更低的内存配置。与联想一样，惠普也储备了内存，但预计成本的持续上涨将在 5 月份开始侵蚀 PC 产品利润率。

对于 PC 制造商来说，并没有快速的解决办法。减配笔记本电脑内存容量这件事也会非常困难——尤其是在低于 8GB 的情况下。Windows 11 的最低运行内存要求为 4GB，但在这种配置下运行效果并不理想。尽管集邦咨询预测今年部分智能手机可能会回归仅配备 4GB 内存，但“低价笔电因受限于处理器搭配及操作系统需求，DRAM 配置短期内难再下修。“

对微软及其 PC 合作伙伴而言，此次内存短缺的时机可谓糟糕透顶。Windows 10 已于去年 10 月正式终止支持，众多企业正处于向 Windows 11 迁移的过程中。这通常涉及设备更新换代，且整个 2025 年已显现出明显迹象，由于现有用户群的更新换代，PC 出货量正加速增长。而随着今年晚些时候内存库存告急，这一增长势头恐将受阻。

时间节点并非PC市场面临的唯一问题，因为 RAM 和 SSD 价格的上涨可能是永久性的。IDC 警告称：“此次短缺并非单纯由供需错配引发的周期性波动，而是全球硅片产能向高附加值领域的战略性、潜在永久性的重新分配。数十年来，智能手机和 PC 使用的 DRAM 与 NAND 一直是半导体产能扩张的核心驱动力，但如今这一格局已彻底逆转。”

来自微软、谷歌、Meta 和亚马逊等超大规模数据中心的需求，促使三星、SK 海力士和美光等公司转向生产高带宽（HBM）和高容量 DDR5 内存。IDC 指出：“每一片分配给英伟达 GPU 的 HBM 硅片，都意味着中端智能手机的 LPDDR5X 内存或消费级笔记本电脑的固态硬盘（SSD）将失去对应产能。”

这对 DIY 市场和 PC 游戏领域也将产生重大影响。PC 游戏的流行使得小型组装商能够以具有竞争力的价格提供定制预装系统。IDC 警告称，“白牌厂商和低端（通常为本土）厂商将承受最大压力”。“ 这为大型 OEM 厂商创造了机会——通过将预装机型定位为“高性价比选择”，从游戏领域的小型组装商手中夺取份额。“

如果 2026 年游戏电脑的制造成本无法稳定下来，微软也将面临越来越大的压力，这关乎其下一代 Xbox 的计划。微软正积极地将 Xbox 主机的未来转向 PC 领域，而便携式设备 ROG 掌机仅仅是其计划的第一步。组件成本的上涨可能会进一步推高下一代 Xbox 的价格，并影响索尼的 PS6 计划以及 Valve 即将推出的 Steam Machine。

索尼和微软在 2025 年数次调高了主机售价，也代表内存涨价这件事很大程度上影响了他们的市场策略。要知道，在上一世代，PS4 Pro 推出时的售价与 PS4 首发价格一样（别忘了还有更轻、更省电、更便宜的轻薄版 PS4 吸引入门或价格敏感玩家）。这与 2025 年至今 PS5 / Xbox Series 这种售价“不降反升”的异常情况形成了鲜明对比。

内存短缺还可能影响微软的 AI PC 战略。为了能够本地运行小型语言模型，微软为 Copilot Plus PC 设定了令人震惊的最低内存要求——16GB。高通也在努力降低 Windows on Arm（Copilot Plus PC）的价格，但由于内存成本问题，这一努力看来很可能会受挫。

我们越来越强烈地感受到，自己正在见证一场关乎个人电脑未来的博弈，其中组件价格和 AI 功能正对计算领域产生重大影响。如果 AI 需求最终胜出，那么更多传统的计算任务将越来越多地在云端完成。这可能会迫使企业更多地转向虚拟机，而不是更新换代笔记本电脑；同时也会让游戏玩家转而选择云游戏服务，而非购买昂贵的游戏 PC 或游戏主机。

当然了，我并不认为这场争夺战意味着 PC 的终结。这感觉只是大型科技公司带领我们走向未经证实的 AI 未来的又一步。我相信 PC 将存活下来并不断进化，再次证明它真正价值所在；游戏主机也自会找到出路。