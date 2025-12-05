经过多年借助 Steam Deck 缓慢积累硬件成果，Valve 终于准备好正式进军家用主机领域。全新发布的 Steam Machine 让曾经失败的实验重获新生，前景一片光明。这款酷似 GameCube 的主机能够通过 SteamOS 系统，将你的 PC 游戏库无缝传输至电视屏幕。这一刻，PC 玩家们已等待许久，而如今，它似乎真的要实现了。

而这或许就是压垮 Xbox 的最后一根稻草。

如果 Steam Machine 真的能达到其令人印象深刻的性能规格，我们或许即将迎来自 Dreamcast 时代以来“三大主机巨头”格局的重大转变。Valve 推出的这款立方体造型主机，可能会使 Xbox 在家用游戏机领域变得多余，进而加速微软酝酿已久的转型——将业务重心转向以 Game Pass 为核心产品的服务驱动型游戏公司。

这并不一定意味着 Xbox 品牌的终结，就像世嘉退出硬件市场后并未消失一样。但这确实让人们重新关注微软多年来的战略，而这些战略如今正面临适得其反的风险。

众所周知，在当前这一代主机竞争中，微软一直难以跟上其竞争对手的步伐。Xbox Series X 在 2020 年发布时性能强劲，但微软却始终难以保持发展势头。首先是第一方游戏匮乏，微软为了与索尼区分开来，将重心放在了 Game Pass 游戏服务上，而非打造能够带动主机销售的独占游戏。即便微软最终推出了独占游戏，也无法稳定地以 4K 分辨率和 60 帧运行。虽然从技术角度来看，Series X 的性能可能优于 PlayStation 5，但玩家们需要的是一个更有说服力的卖点。

过去五年，微软以一种非传统的方式打造了这一品牌。它打破了传统游戏规则，将 Xbox 定位为高端生活方式品牌，而非单纯的游戏主机。Game Pass 是这一战略的关键，微软开始将服务引入智能电视、VR 头显、电视盒子（棒）等设备。

更具争议的是，微软决定将第一方游戏放到竞争对手平台上，从而削弱了游戏主机历来拥有的独占优势。微软甚至完全放开了对硬件的控制。今年，该公司与华硕合作，推出了以 Xbox 为主题的 ROG 掌机，而不是自己独立开发一款类似 Steam Deck 的产品。

这一策略多年来一直令玩家们感到困惑，但单就其本身而言，却又合情合理。Series X 只是更广泛战略中的一环，该战略旨在吸引玩家进入微软的游戏生态系统，无论他们是核心玩家还是仅仅拥有智能电视的普通用户。既然 Series X 没有多少独占游戏，为什么还要买它呢？因为它是连接各种设备上互联应用、打造便捷游戏生活方式的核心所在。

Steam Machine 将于 2026 年发布，届时它有可能彻底颠覆微软的策略。用微软自己的话来说，这简直就是一台 Xbox。这不仅仅是因为它看起来像一台迷你版的 Xbox Series X——这算是一种略带讽刺意味的设计玩笑。更重要的是，你将获得一台拥有相近配置的家用游戏机，目标性能为 4K 60fps，几乎可以畅玩所有 Xbox 游戏。即使只是简单地并排比较，它们看起来也几乎一样——只不过它还能运行你 PC 上的所有游戏，包括移植到 PC 的第一方索尼游戏。从外观来看，它唯一缺少的就是标志性的品牌logo。

这很有说服力，但为什么 Steam Machine 在 2025 年会对 Xbox 构成威胁呢？要知道，之前的几代主机都彻底失败了。因为 Valve 在过去五年里也发生了巨大的变化，他们一直在逐步构建这个问题的答案。

一直以来，Xbox 这类游戏主机比 Valve 的硬件最大优势在于便利性。Xbox 的设计初衷就是作为一台游戏主机，而非一台游戏 PC。它易于操作，界面简洁，而且无需任何设置即可运行所有游戏。相比之下，对于习惯即插即用设备的用户来说，使用一台基于 Linux 的迷你 PC 则是一种繁琐的体验。

Valve 以前对此没有解决方案，但现在有了：SteamOS。这款驱动 Steam Deck 甚至一些竞品的操作系统，已经发展成一款便捷工具，让任何 PC 游戏设备都拥有几乎与游戏主机一样的界面与易用性（尽管 Valve 尚未完全解决一些小问题）。

如今，SteamOS 已经问世数年，久经考验。至关重要的是，它在掌机市场已经超越了微软。以 ROG Xbox 掌机 X 为例。微软与华硕合作，为这款掌机打造了定制的 Windows 系统，旨在将 Xbox 主机的强大性能移植到便携设备中。然而，事与愿违，早期用户发现该设备发布时存在大量漏洞和瑕疵，致使其用户体验远逊于 Steam Deck。这对 Valve 的硬件雄心来说是一个重要转折点，证明它终于能与行业巨头一较高下。

Valve 推出 Steam Machine 的初衷，正值游戏主机市场竞争白热化之际，可谓乘胜追击。这款主机外观酷似 Xbox，运行流畅，游戏体验也与 Xbox 相同——而且摒弃了以往 PC 和主机混合型主机所面临的种种妥协。而且，它来自一家比微软更受当今玩家青睐的公司，后者不仅关闭了多家知名工作室，取消了备受期待的游戏项目，甚至将旗下最具价值的品牌形象拱手让给了索尼。Valve 完全具备取代微软成为“三巨头”之一的实力。

不过，要实现这一目标仍需下一番功夫。强大的配置参数听起来很诱人，但如果玩家遇到不稳定的游戏体验和兼容性问题（而这些问题在 Xbox 上并不存在），那么这些参数就毫无意义。

若想从庞大但依然小众的硬件发烧友群体拓展至大众市场，Valve 还需将这款设备推向更广阔的消费群体。如果只能在 Valve 官网偶尔抢购到 Steam Machine，它就不可能对商场货架和电商平台上的那些游戏盒子构成实质威胁。（尽管销量预估达 400 万台，Steam Deck 或许颇具影响力，但由于某些合理原因，它至今仍未成为真正的任天堂 Switch 杀手。）

当然，定价策略同样关键——不过近期 Xbox 的价格上调，反而给了 Valve 在相近价位区间制定价格的充足空间。

倘若天时地利人和，Steam Machine 也能达到预期，那么微软彻底退出主机游戏市场，转而全力投入下一代 Game Pass 服务，也无需感到惊讶。毕竟我们已经走了一半的路，Valve 或许只是加速了这场注定发生的变革。