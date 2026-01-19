你玩过拓麻歌子（Tamagotchi）吗，有没有幻想过这种电子宠物融合最新 AI 技术，能提供更贴心、温暖的功能？今次介绍的这款产品，大概能合你心意。

初创公司 Takway AI（零动未来）最近展出了可物理成长的 AI 口袋宠物 Sweekar（亦称“话话糖”）。 与传统的拓麻歌子不同，话话糖并非单纯的屏幕游戏，而是一个融合了实体机器人硬件、高精度传感器与大模型灵魂的“实体生命形式”。

这款口袋宠物的核心魅力在于其独特的“物理进化”机制。话话糖会经历从卵、幼年、青少年到成年四个明确的成长阶段。这种成长并不是简单的计时赛，而是由基于互动行为的经验值（XP）系统驱动——你喂食的频率、聊天的深度以及日常的清洁照护，都会直接反馈在其体型的扩大上（机身会“长高”）。

为了让这种陪伴感更真实，话话糖的内部传感器能够模拟出真实的体温和轻柔的呼吸节奏。当拍摸它的头部或将其握在掌心时，你仿佛能感受到它有生命力；喂食等操作可以通过设计成耳朵的按钮进行互动。

在可爱的皮囊之下，话话糖的大脑架构同样另有乾坤。它采用了基于 Gemini Flash 和 ChatGPT 级别模型的混合技术栈，使其具备情境感知与多模态交互能力。

不同于千篇一律的电子玩具，话话糖引入了基于 MBTI 的行为建模。你照顾它和与它说话的方式都会塑造其性格特征——内向或外向，冷静或活泼。此外，它还拥有长时情感记忆功能，能够记住用户的姓名、偏好甚至是过去对话中的情绪语调。随着时间推移，其语言能力会从婴儿般的咿呀学语进化到流畅自然的深度交流。

你可能会担心像拓麻歌子那样，在一天当中它每隔一段时间就会提醒你喂食、清理排泄物……但话话糖的设定是，每天只需要和它进行几次有意义的互动即可，比如简短聊天、触摸或日常问候。可以这样理解，它是为那些想要情感连接但又不想承担养真宠物那样沉重责任的忙碌人士设计的。

话话糖整体重量仅为 89 克，折叠状态下约 6 厘米长，非常适合塞进兜里随身携带。它内置了 730mAh 电池并支持 USB-C 接口充电，Takway AI 相关负责人告诉我，尽管单次续航和快充性能仍在测试调优中，但产品特意优化了离线陪伴体验。在没网或弱网环境下，用户依然可以进行喂食、洗澡、玩耍等核心养成互动，确保陪伴感不会因为信号中断而消失。另外，如果你想进行软件更新或使用高级 AI 功能，可能需要定期联网。

针对当下敏感的隐私问题，话话糖彻底舍弃了摄像头组件，虽然目前保留了用于语音交互的麦克风且尚未设计物理切断开关，但在数据处理上力求纯粹。此外，基于 NFC 的“好友碰一碰”系统也为这款独立生命体注入了社交属性，允许不同设备间进行连接与互动。

面对 AI 伴侣可能带来的情感依赖争议，话话糖给出了一个带有行业警示意义的回答：在市场普遍面临月活与留存挑战的今天，如何让用户“离不开”比如何让用户“克制”更具紧迫性。在他们看来，与其担忧虚无缥缈的“过度依赖”，不如先合力解决如何做出一个让用户产生持久共鸣的 AI 实体。

公司创始人兼 CEO 高鸿志说，人类培育同伴的欲望是一种基本需求，而话话糖的目标正是通过现代机器人技术重塑这种情感纽带。目前，话话糖计划于 2026 年 4 月至 5 月期间正式登陆众筹平台 Kickstarter，预估价格定在 150 美元（约1050 元）至 200 美元（约 1400 元）之间。

官方还计划提供可更换的服饰、栖息地改装件等个性化配件，以满足不同玩家的审美定制。至于国内发售计划，官方表示将视众筹结果而定。

在如今动辄被屏幕包裹的社交环境中，用一个“会长大”的口袋伴侣来消解现代人的孤独感，听起来确实是极具温情色彩的技术尝试。