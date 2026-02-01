1 月 26 日腊八节，我参加了一场有关“侠”的发布活动。主角是《金庸群侠传》，一款由原创世代（CreateAI）开发的 3A 级开放世界 RPG。

你可能没听说过这家公司，其实它的前身是专攻卡车自动驾驶技术的图森未来，后来转型做游戏，获得了《金庸群侠传》正版授权。公司联合创始人兼首席出品人陈默当初做决定时曾表示，他愿意用《金庸群侠传》去拯救公司。

不谈战略层面的事情，今天我们主要讲游戏，武侠游戏。发表会上除了《金庸群侠传》，还有《笑傲江湖》动画电影、《枕刀歌》相关作品，《河洛群侠传2》《大侠立志传·外传》亦有亮相。

顺带一提，在发布作品前，品牌方邀请了孔子第 73 代直系传人，北大教授孔庆东老师做开场演讲，他提到游戏、动画等载体可以很好地承载传播“武侠”文化，进一步弘扬中华传统文化。

事先声明，本文 2 月 1 日解禁时，官方渠道会同步发布上述作品预告片，各位感兴趣的话可移步视频平台观看，再配合本文体验更佳。另外，笔者并非武侠迷或“金庸迷”，以下内容包含个人观点，仅供参考。

金庸宇宙武林大会

我们在活动现场观看了《金庸群侠传》新年贺岁 PV，“金庸宇宙”人物比武，主打一个热闹。其中融入了四象八卦国风设计理念，主角与黄蓉、莫大巅峰对决，刀光剑影间呈现出“拳拳到肉”的打击感。

后续还有一段虚幻 5 引擎实机武打演示，看完后我的主观感受是刀光剑影的“打铁”声过于密集，动作节奏过快，可能容易视疲劳，如果是我玩的话，我肯定会调小音量。希望成品中会有平衡调整。

《金庸群侠传》将是一款纯买断制的单机游戏，制作人陈默在现场再次强调，只要他还在公司，这款游戏就“不可能登陆手机”。至于“网游”部分，《金庸群侠传》会有联机模式，但仅限四人进同一房间，类似《GTA OL》的在线模式。

本作是开放世界游戏，精神内核是“升级-变强-拯救世界”，和角色对话会引入冲突分支，游戏也会提供多结局。游戏整合了《射雕英雄传》《笑傲江湖》《倚天屠龙记》等多部作品剧情与核心人物，设计超百个涵盖江湖恩怨、门派纷争、历史典故的主线与支线任务，搭配可逐步解锁的经典内功、外功与轻功系统，开放商希望这样能让武侠世界更具真实感。此外，《金庸群侠传》还融入了绝世神兵、珍稀秘籍等收集元素，以及琴棋书画、钓鱼、烹饪锻造等多元玩法。

据介绍，游戏世界环境会受到二十四节气影响而改变，拥有昼夜循环与四季变换动态环境系统，让玩家体验不同季节、天气带来的变幻江湖。研发团队还实地走访了名山大川，通过扫描技术复刻了百余处古迹建筑。

音乐方面，曾创作“96 版”《金庸群侠传》全部配乐的武侠游戏配乐家蔡志展将为本作谱写主题曲。

《金庸群侠传》计划登陆 PC 和 PlayStation 平台，距离正式发售尚需时日。陈默介绍道，本作将有 60 个主线任务，要比《巫师 3》还要多 20%。听起来游戏时长有保障，玩家可探索的内容也很丰富。

现代人是否还喜欢武侠？

主持人在互动环节问了这一问题，《笑傲江湖》动画电影导演陈振宇答曰：武侠不会被冷落，只是换了种形式。“其实中国人骨子里就有侠气，从古到今对于侠的传说、对于侠的描述、以侠为范本的文学作品，从未断过。“

陈振宇认为，现实生活里，依然有侠的存在，比如披星戴月的外卖小哥、远赴山村支教的老师、救死扶伤的医生、抢险救灾的救援人员。“对于侠的关注、对于侠义精神的传承，我想不管是今天还是未来，都会在中国、都会在我们的社会里延续下去，备受关注，”他这么说道。

回到《笑傲江湖》，这是三部曲动画电影，会在全球院线发行，后续会在新媒体平台上线。《曲一》目前还在制作中，规划时长 130 分钟。制作上采用全真人武打演出再转换为 3D 动画的形式，以求还原武侠打斗的真实感。制作方此次拉来了芦苇担任《笑傲江湖》动画电影编剧，他是《活着》《霸王别姬》的电影编剧；《1942》《唐山大地震》等影片的执行制作人胡晓峰也会参与制作。

值得一提的是，《笑傲江湖》为金庸代表作首度动画电影化，现场播放的宣传 PV 画面流畅、人物动作自然，个人感觉它极具大片感。

其它作品

《大侠立志传·外传》制作人半瓶神仙醋公布了外传作品的最新进展，游戏在保留本传核心美术风格、玩法的同时，加入了立绘换装，引入了更多马赛克风战斗动作（都是画师逐帧绘制）、游玩机制（翻墙跳、场景破坏）等内容；游戏制作人刘波介绍了《枕刀歌》IP 相关作品，包括番剧与游戏，重点提及游戏中回合制战斗如何带来爽快打击感与镜头冲击感；河洛工作室带来《河洛群侠传 2》，制作人徐昌隆介绍了续作的种种改进。

看得出来，原创世代很有野心，他们希望通过《金庸群侠传》《笑傲江湖》等作品将中华武侠文化发扬光大。但现阶段谈论作品本身为时尚早，毕竟本文提到的作品均处于开发阶段，尚未正式发布，一切都要等到它们上线后再做评定。我们静观其变。