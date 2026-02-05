据 Drive 报道，宝马罕见承认按月收费解锁座椅加热和方向盘加热，“确实不是一个好开头”。当年宝马在 2022 年推出这一订阅方案后遭到强烈反弹，并在一年后取消。

不过并不意味着宝马会放弃订阅制。相反，宝马在最新车型上反而更加坚定，未来订阅重点将转向驾驶辅助等高阶技术。

宝马的做法是：无论用户是否购买选装，硬件都会统一安装在每一辆下线的新车上。用户可以在交付前一次性购买，也可以日后通过软件在线解锁。

宝马产品传播负责人亚历山德拉·兰德斯在 iX3 国际媒体试驾活动上坦言，座椅加热订阅之所以失败，是因为这种体验最容易让消费者反感。“外界批评主要集中在座椅加热，所以这可能不是最好的订阅切入点。”

同时，兰德斯也强调，很多驾驶辅助功能背后涉及持续成本，例如云端通信和数据服务。

其表态大意如下：

一旦客户用上了这些功能，我们就需要为这些服务买单。并不是每项功能都对每个人都重要，但技术本身应该具备。我们仍然认为，客户不必在购车一开始就决定是否购买 ADAS（安全）系统。 有些人会觉得自己永远用不到，但也可以在特殊情况下再决定，比如第一次在严重堵车中体验到这种需求时，客户可能会想，‘也许两年前就该买。’到那时，就能在线购买、解锁。

宝马也明确划出界限：宝马不会通过付费解锁来向客户收取“额外动力”的费用，还排除了用 OTA 更新来提升续航的做法。