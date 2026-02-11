如果说里斯本的“独角兽工厂”是葡萄牙创新生态落地的物理空间，那么Startup Portugal（葡萄牙创业局），则更像这个国家的创业中枢——政策、资本、孵化器与创始人之间的接口，都在这里被不断联结。

在《科技奥德赛》葡萄牙之行的这一站，我们把镜头带到了这家几乎参与了当地所有国家级创业事务的机构。作为一家兼具私人协会属性与公共职能的组织，Startup Portugal既连接政府，也服务创始人，是葡萄牙创业生态中少见的“协调者”与“翻译器”。在这里，我们与其主席Alex Santos进行了一场深度对话，试图理解：在体量有限的情况下，一座欧洲小国如何构建出一套高度联动的创新体系。

用法律定义初创企业

在多数国家，初创企业长期被归入中小企业体系之中，缺乏独立政策路径。而葡萄牙的一个关键转折点，正是围绕“什么是初创企业”的立法。

Alex提到，在相关法律通过之前，葡萄牙政府几乎无法推出专门支持初创企业的公共举措，因为它们在制度上并没有被单独界定。法案通过后，初创企业在政策层面被明确区分出来，政府、投资机构与孵化器得以围绕这一类别推出更有针对性的支持工具。

这样的举措也正如Alex所言，在定义“什么是初创企业”方面，葡萄牙已成为“欧洲的基准（benchmark）”。围绕立法，Startup Portugal还在建设一套全国性的生态数据平台，类似创业版的“交易室”，对本土初创企业、投资人、孵化器及创始人进行系统测绘，并持续追踪企业成长、失败与新公司诞生等关键指标。

作为目标，这套平台希望让所有扶持措施都能建立在统一的数据基础之上，而不是零散的政策试验。或者用Alex的话来说就是，当“初创企业”在制度上被清晰定义之后，整个生态的行动方向也随之共振：政府可以更精准地投入资源，投资机构与孵化器可以围绕同一目标协同运作，创业者也能在更清晰的框架下制定发展路径。

“被迫全球化”的小国优势

在欧洲大国，庞大的本土市场往往意味着企业可以先在国内发展，再考虑出海。葡萄牙的情况恰好相反。

由于本土市场有限，创业者从成立之初就必须具备全球化视野。Alex认为，这种结构性限制反而形成了一种优势：政府、投资人、孵化器与企业之间联系更紧密，沟通成本更低，使整个国家能够作为一个“试验场”。

许多希望进入欧洲的初创企业，会先在葡萄牙测试产品与商业模式，再扩展至更大市场。与此同时，葡萄牙持续吸引国际人才流入，本地团队与外来人才的混合，也成为近年来初创企业结构的一大特征。

在Alex看来，新冠疫情之后远程协作常态化，再加上人工智能技术降低创业门槛，使得“在任何地方创建全球化公司”成为现实，而葡萄牙正处在这一变化的受益位置。对一个小国而言，体量限制无法改变，但可以通过高度互联的生态，将整个国家本身变成测试产品、验证模式的起点。

资本与转化：仍待补齐的两块短板

当然，尽管生态逐渐成熟，挑战依然存在。

与外界印象不同，葡萄牙目前最大的资金缺口并不在后期成长轮，而是在天使投资阶段。许多2010年代初成立的天使投资团体已经转型为风投机构，投资阶段后移至种子轮与A轮，导致最早期的启动资金变得更难获得。

Alex认为，需要通过更多激励机制，鼓励个人与机构在更早期参与投资，以扩大初创企业的基数。

另一项挑战来自大学与产业的衔接。葡萄牙高校拥有丰富的科研成果与知识产权，但技术商业化路径仍有提升空间。尽管约一半初创企业曾进入孵化器体系，但孵化器与大学之间的联系并不总是紧密，高校衍生公司的形成仍有待加强。如何让科研成果更顺畅地进入市场，仍是葡萄牙生态需要持续推进的一环。

Making the Known Known

在国际化路径上，葡萄牙初创企业长期更熟悉欧美市场。Alex坦言，对亚洲市场的了解仍然有限，而这并非完全陌生，而更像是一种认知上的错位——用他的话来说，是一个“making the known known”的过程。

随着全球竞争格局变化，他认为探索亚太地区可能为葡萄牙企业带来新的增长空间，但前提是建立对不同商业文化与节奏的理解。Startup Portugal未来的重要任务之一，就是为本土创始人提供这些知识与连接，让他们能够在进入新市场时具备更完整的认知。

对一个从成立之初就必须全球化的创业生态而言，扩展视野本身，也是生态升级的一部分。

当一个国家成为创业加速器

最后，Alex也在对话中提到，有研究显示，每投入1美元到初创企业，有望带来约7倍的经济乘数效应。对葡萄牙而言，支持创业不仅是产业政策，也是国家层面的长期投资。

从立法划界，到生态协调，再到全球化导向，这个体量不大的国家正在尝试用制度与网络弥补市场规模的不足。对许多初创企业来说，葡萄牙既是起点，也是一块测试全球路径的跳板。

在这次《科技奥德赛》的行程中，Startup Portugal呈现出的并不是一家机构的单独运作，而是一种国家级的基础设施形态：通过立法、数据与跨部门协作，将原本分散的创业资源整合为一个可以持续运转的系统。

对体量有限的国家而言，市场规模无法放大，但制度可以被设计。葡萄牙正在尝试的，正是把“国家”本身，变成一台长期运行的创业加速器。