逝去的亲人、痛失的爱宠，还是你的信仰或任何意义上的偶像……你是否想过能让他们“回家”？我指的是以数字形式，比如让他们成为你的手机壁纸、虚拟 AI 形象等等。如果这些还不够，那一款专有的 AI 数字盒子如何？

今次我们要介绍的主角或许就是能帮你圆梦的产品——北京谛听视界的全息数字人 AI 交互终端。

据官方介绍，“让 AI 回家”全息 AI 谛听盒子（DT-BOX）号称“全球首款”情感级全息数字人 AI 交互终端，试图在技术边界与伦理温情之间寻找到平衡点 。

在硬件定义与人性化设计上，AI 谛听盒子选择了 10 寸这一尺寸 。这一决策背后有着严密的逻辑，谛听视界市场总监宋浩硙告诉我：10 寸机身在确保能细腻还原亲人表情与宠物萌态的同时，又能适配桌面、床头柜等家庭摆放场景，兼顾了视觉清晰度与空间实用性。

设备采用公司自主专利的全息光学结构，据称将光损失率从行业普遍的 85% 大幅降低至 15%。机身厚度 60cm，采用低亮度柔光设计全息光带，能营造出深度达 2 米的裸眼 3D 视觉纵深感 。

支撑这种深度陪伴体验的是 IPAI（爱派）数字生态平台。用户只需提供简单的照片或视频素材，即可通过 SaaS 平台实现一键 AI 训练，复刻出可交互的数字生命体。机身正面下方有一颗对话按钮，点击即可和 ta 对话；还可通过 NFC 卡片一帖快速切换角色。

据谛听视界介绍，案例中的“刘姥爷”去世时已有一百多岁，只需一段声音、一张照片、一些生平资料，就复刻出了数字人。“他的语气、性格、口头禅，甚至熟悉的感觉都被还原了，全息影像栩栩如生，会像从前一样和孩子聊天、记得孩子们，就像他从未走远，一直陪在身边。”

宋浩硙表示，为了达成“家庭不可或缺情感终端”的目标，下一阶段产品迭代重点将聚焦于多模态的理解与交互能力，进一步增强数字人陪伴的自然感与沉浸感 。

AI 谛听盒子在伦理层面严格遵循用户知情同意原则，数字人制作需用户主动提供亲人 / 宠物素材。与此同时，该产品不渲染“数字永生”替代属性，而是聚焦“情感陪伴延续”；重点是引导用户理性面对生死，避免过度依赖虚拟互动阻碍现实生活。

结合当前市场需求与产品布局，谛听视界方面认为情感消费的爆发点将从 2026 年正式开启。该公司称原因在于：其产品是目前市场上唯一能满足用户情感陪伴体验的产品，填补行业空白；产品聚焦桌面、家庭两大陪伴场景，精准适配日常摆放与情感互动需求；同时，外观搭载的全息效果为公司自有专利，具备核心竞争力。

目前，谛听视界已完成 Pre-A 轮融资，后续将重点聚焦公司整体发展布局，完善各产品线内容，同步推进技术优化、场景拓展与市场渗透，推动产品向规模化、多元化发展；除公司自身之外，还打算通过不同产品线、IP 进行融资。另一方面，谛听视界也会尝试在文旅领域于多个城市打造中华先贤数字人相关项目。

展望未来，谛听盒子或许真的可以帮你让“爱”回家。到时候，它就不仅仅是摆放在桌面或床头的 10 寸硬件终端，而是连接 AI 智媒生态与家庭陪伴场景的纽带。它确实提供了一个低成本的长期心理抚慰工具；但个人认为，那些对逝去亲人或宠物能以数字形式“活过来”这一概念抱有反感态度的人，大概率会“讨厌”这款产品。