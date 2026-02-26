马自达欧洲设计负责人 Jo Stenuit 在接受 AutoRAI 采访时，谈到了新一代 MX-5 跑车。新车的动力方案尚未确定，预计会引入某种电气化形式以满足排放法规。

马自达欧洲研发负责人 Christian Schultze 则表示，在理想情况下，Miata NE（MX-5 第五代）继续采用燃油发动机并使用合成燃料是最佳选择：既能保持轻量化和机械纯粹性，又能满足更严苛的排放要求。不过，合成燃料基础设施尚未成熟，目前仍属设想阶段。

Schultze 表示，使用合成燃料是降低 MX-5 排放最直接的方式，可在不改变整车理念的前提下延续现有燃油架构。对于强调轻量化和平衡性的 MX-5 而言，这是逻辑上更合理的路线。

当前的排放法规持续给马自达施压。两年前，该公司的 2.0L 发动机因无法满足欧盟标准而退出欧洲市场，目前仅保留 1.5L 版本。

ND（MX-5 第四代）自 2014 年推出，至今仍在持续优化。工程团队正在对 1.5L 与 2.0L 自吸四缸发动机进行燃烧效率与排放系统升级，以符合最新法规。较大排量版本有望在 ND 生命周期结束前回归欧洲。

若合成燃料无法实现规模化应用，马自达将倾向于采用“最轻量化”的电气化方案。此前传出的 2.5L Skyactiv-Z 发动机方案可能性已经降低，更大的排量会影响操控平衡，并且在欧 7 标准下通过认证难度较大。

Schultze 坦言，在性能、重量与法规之间取得平衡并不容易。“我们正在寻找技术上可行、性能合适、重量合理且完全符合法规的方案，这绝非简单任务。”