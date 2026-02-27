Netflix 已放弃以 830 亿美元收购华纳兄弟影业、HBO 及其流媒体服务 HBO Max 的计划。Netflix 联席首席执行官泰德·萨兰多斯（Ted Sarandos）和格雷格·彼得斯（Greg Peters）在一份声明中表示，该公司“拒绝匹配”派拉蒙影业提出的新报价：

我们此前谈判达成的交易本可为股东创造价值，并有明确的监管审批路径。然而，我们一向秉持谨慎的态度，而要匹配派拉蒙天空之舞影业（Paramount Skydance）的最新报价，该交易在财务上已不再具有吸引力，因此我们拒绝匹配派拉蒙天空之舞影业的报价。 我们相信，我们能够妥善管理华纳兄弟的标志性品牌，并且我们的交易本可以增强娱乐产业的实力，并在美国保留和创造更多影视制作岗位。但这项交易始终是“锦上添花”，而非“不惜一切代价也要完成”。

尽管华纳兄弟探索（WBD）去年 12 月与 Netflix 达成协议，但由大卫·埃里森（David Ellison）领导的派拉蒙影业却发起了敌意收购，试图收购整个公司，而不仅仅是部分业务。经过一系列的竞购，甚至还引发了一场诉讼，WBD 最终给了派拉蒙最后一次机会，要求其提交“最终报价”。

现在，WBD 表示，派拉蒙提出的每股 31 美元的全现金收购方案“更优”。根据协议，如果与 WBD 的交易未能完成，派拉蒙将承担 70 亿美元的监管终止费，以及因放弃与 Netflix 的交易而必须支付的 28.7 亿美元终止费。此外，协议还包括“每季度 0.25 美元的每日‘交易结算费’”，该费用“将从 2026 年 9 月 30 日起累积，直至派拉蒙完成交易为止”。