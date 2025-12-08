华纳兄弟有着一段臭名昭著的历史：被其他公司收购后，新东家往往很快意识到，要充分利用一家老牌制片厂的资产有多么困难，最终不得不再次出售。正是这些挑战导致了华纳兄弟与美国在线（AOL）、美国电话电报公司（AT&T）的合并失败，这两家公司收购华纳兄弟都是为了重塑自身。

华纳兄弟这次以 830 亿美元的价格被 Netflix 收购，却有潜力呈现出不同的结局，因为这家流媒体巨头在娱乐行业已经占据了举足轻重的地位。这也标志着 Netflix 取得了多么巨大的进步：在不到二十年时间里，这家流媒体公司从一家科技新贵发展成为如今囊括好莱坞最负盛名制片厂之一的巨头。

假设这笔交易获得监管部门批准，Netflix将很快拥有华纳兄弟（但不包括 Discovery Global）全部资产，包括 HBO / HBO Max、DC Studios 以及这家老牌制片厂的电视和电影制作部门。

这将使 Netflix 成为更多全球顶级娱乐品牌（例如《权力的游戏》和《哈利·波特》）的母公司，并赋予这家流媒体平台更大的运营规模，使其成为一家真正的电影制片厂。而保留 CNN、探索频道（Discovery Channel）和 TLC 等网络所有权的 Discovery Global，则将于 2026 年第三季度成为一家独立的企业实体。

显然，WBD（华纳兄弟探索）在今年早些时候官宣计划将华纳兄弟和 Discovery 拆分为两个部门时，就希望实现这种战略性的资产拆分和出售。当时，CEO 大卫·扎斯拉夫（David Zaslav）尚未宣布公司对收购要约持开放态度。但从 WBD 在传统有线网络方面难以盈利的状况，你就能很容易推测出这一点。

尽管 WBD 成功偿还了大部分探索频道收购华纳传媒（WarnerMedia）时所继承的 550 亿美元债务，但合并后公司疲软的有线电视资产，仍然是其今年早些时候信用评级大幅下调的主要原因。这笔源自美国在线与时代华纳（Time Warner）灾难性合并的债务，在扎斯拉夫担任 CEO 的整个任期内都一直困扰着 WBD。

一系列财务问题、错误的品牌重塑举措以及多轮裁员，使 WBD 陷入了极为危险的境地，将自己卖给出价最高者无奈成为安抚股东的少数可行选择之一。这些挑战对 Netflix 来说或许也难以应对，但由于一些关键原因，情况可能截然不同。

与以往华纳兄弟被传统科技巨头和电信公司吞并的并购案不同，此次交易发生之际，Netflix 早已在好莱坞站稳脚跟。除了收购那些后来大获成功的 IP，这家流媒体平台还构建起了一套强大制作体系，用以打造完全原创的项目。

Netflix 旗下许多热门剧集，例如《怪奇物语》和《鱿鱼游戏》等即将完结，不难理解该公司为何想要收购华纳兄弟庞大的电影与剧集库。Netflix 在打造自有 IP 方面并没有太多成功经验。还记得《月球叛军》吗？收购华纳兄弟恰恰弥补了这一点。

尽管与华纳兄弟之前的所有者相比，Netflix 似乎是更合适的收购伙伴，但这仍然是一次整合，而这类并购总是会造成人员流失。我们很可能很快就会听到裁员的消息，因为 Netflix 在吸纳了华纳兄弟的员工和业务后，将开始着手处理内部人员冗余问题。但更为不明的是，这家新合并的工作室将如何推进新项目。

2021 年，在新冠疫情最严重的时候，WBD 决定在 HBO Max 而非院线上映电影，此举引发了克里斯托弗·诺兰等导演的强烈谴责，他们称该公司已成为“最糟糕的流媒体服务”。 尽管票房收入仍未恢复到疫情前水平，但电影院已经重新开放，而且像华纳兄弟的《我的世界大电影》和超人系列电影这样的爆款作品已经清楚地表明，人们有在大银幕上观看电影的需求。

Netflix 也曾尝试过非常有限的院线发行，这些发行明显是为了让其电影有资格获得主要行业奖项而进行的“表演”。 毕竟自从退出 DVD 业务以来，Netflix 本质上还是一家流媒体公司。

与被亚马逊收购时已步履维艰的米高梅（MGM）不同，华纳兄弟近年来的院线电影表现十分强劲。Netflix 表示“预计”会继续让华纳兄弟的电影在影院上映，但联合首席执行官泰德·萨兰多斯（Ted Sarandos）暗示，公司正在考虑缩短院线窗口期，以便“更快地满足观众的需求”。

“我想说，就目前而言，大家可以放心，所有计划通过华纳兄弟在影院上映的影片，仍会继续由华纳兄弟安排院线放映；而网飞的电影也将延续此前的步伐，”萨兰多斯上周在与行业分析师的电话会议中表示。

Netflix 也明确表示，愿意利用生成式 AI 来降低制作成本。该公司并未强制要求合作伙伴将这项技术纳入制作流程，但鉴于华纳兄弟已接手其所有在建项目，不难想象 AI 技术在华纳兄弟工作室中扮演的角色会越来越重要。

这次新合并引发的更为明显担忧，在于它可能对各大制片厂和流媒体平台之间的竞争产生影响。Netflix 实际上已经取代华纳兄弟成为好莱坞“五大巨头”之一，这很可能会改变娱乐行业权力格局。但随着 Netflix 及其竞争对手逐渐适应新市场格局，流媒体用户可能会更直接地感受到变化。

由于华纳兄弟的加入，Netflix 的服务变得更加高端，其价格可能会再次上涨。Netflix 将如何处理 HBO / Max这两个品牌目前仍不明确。该公司曾表示，他们认为“HBO 和 HBO Max 也为消费者提供了极具吸引力的互补产品”，但若这些品牌最终步 Hulu 的后尘（Hulu 已被并入 Disney+），也不会让人意外。

Netflix 早已不再是当年那个为赢得业界认可而奋力打拼的新兴挑战者。但即便该公司已稳坐全球最大影视流媒体平台宝座，本次交易仍将其推向一个更为显赫的新高度。Netflix 与华纳兄弟的合并无疑会带来一系列变化——其中一些可能是负面的——这些变化将对整个娱乐行业产生深远影响。

在可预见的未来，情况可能会显得动荡不安，但 Netflix 似乎不太可能在几年内出售华纳兄弟。如此大规模的收购并非该公司的惯常做法，但自从华纳兄弟挂牌出售以来，Netflix 就一直对收购其抱有浓厚兴趣。如果交易成功，Netflix 无疑将跻身一流公司之列。只是现在它必须证明自己配得上这一地位。