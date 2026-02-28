智能音频眼镜正作为可穿戴设备中的一个独特品类逐渐走向大众日常。数据显示，当前音频眼镜用户平均使用时长已超过7小时，在粘性上远超耳机和AR头显等智能设备。

作为极度介意眼镜重量之近视人士，笔者若要选择AI眼镜产品，肯定会优选轻巧、外观看上去不累赘的那一款。今次要介绍的这款产品，如果自掏腰包，它应该会成为我的购物车备选。

这款AI音频眼镜名为“界环”，来自北京蜂巢世纪科技有限公司。后者成立于2020年，目前完成了A轮融资，是小米生态链企业。

在硬件形态上，界环AI音频眼镜特别版包含钛无框、钛眉框与钛半框三款机型，镜架主要采用航空级钛金属材质。为了解决长时间佩戴舒适度问题，钛无框款重量被控制在26克左右，镜腿最细处5mm，并配备了耐用铰链，同时具备IP54级防尘防水能力。交互方面，镜腿处设有触控区域，可控制音乐播放、开启AI助理（可配合App使用唤醒AI助理，亦可启动手机自带助理）。

顺带一提，如果你有配镜需求，可以前往合作门店、第三方眼镜店，线上渠道则是提供配镜信息即可。

眼镜采用不入耳开放声场设计，内置逆声场技术与防漏音膜以降低漏音，并配备4麦克风及智能算法，能一定程度抗风噪。续航部分，单次充满电后可支持约14小时的连续音乐播放，或10小时的AI连续对话/连续通话。

交互系统升级是这款特别版的核心迭代之一。该设备搭载了Superhexa VUI 2.0语音交互系统，内置AI助理“小苏”。界环引入了视窗交互模式，当用户与眼镜进行连续对话时，交互内容可以在安卓系统上以悬浮窗形式展示，在iOS系统上则适配了灵动岛。此外，该系统具备长时记忆能力，用户可以通过语音设定特定提醒，系统会在触发条件时主动进行语音播报，减少用户查看手机的次数。

针对办公和学习场景，界环AI音频眼镜特别版集成了全场景录音及AI免费转写总结功能。在会议等多人交流环境中，设备能够自动区分不同说话人，并支持中英文转写。录音结束后，AI会自动提炼核心要点，生成会议纪要、脑图及待办事项，这些待办事项可以直接一键同步至用户的日历应用中。

蜂巢科技的调研显示，国内用户对软件付费功能存在明显抵触心理，即便定价低于每月10元也难以接受。所以相较于市面上普遍需要高昂订阅费用的AI会议软件，界环采取了“硬件买断、软件免费”的商业模式。

蜂巢科技相关负责人告诉我，通过软件免费来降低使用门槛、提升AI功能的使用率被视为更优的用户体验策略。至于长期的服务器与算力成本，短期内的AI消耗费用并不会产生太大影响，现阶段将由企业内部承担。

跨语种沟通也是该设备着重拓展的应用方向。其面对面翻译功能目前支持15种语言实时互译，而AI同声传译及通话翻译功能则明确支持中文、英语、日语和韩语四种主流语言。基于这一能力，蜂巢科技也已开启了小范围的出海尝试。

目前，蜂巢科技正在俄罗斯和韩国市场进行探索，这主要得益于当地对轻量化AI音频近视眼镜存在较大的消费潜力，以及公司建立了良好线下合作渠道。至于智能硬件出海过程中常见的隐私合规问题，该负责人称，由于界环眼镜完全舍弃了摄像头，仅保留音频能力，目前并未遇到相关阻碍。

最后重回开头所提及的，为什么这款产品专注音频与AI问答体验而不做AI视觉呢？

在蜂巢科技看来，音频眼镜是AI眼镜的一个最小可迭代模型，具备最基础的音频AI交互能力。公司方面表示，在AR领域目前难以解决功耗、算力和重量这一“不可能三角”情况下，舍弃视觉算力以换取优秀的佩戴体验和续航水准，是更为务实的选择。尤其是国内绝大部分近视用户对眼镜的重量和外观设计极其敏感，这使得轻量化的音频眼镜在相当长的一段时间内具有独立的市场价值。

关于下一步，蜂巢科技表示当前暂无新品计划，会继续打磨基础佩戴体验，让产品在尺寸、重量等方面更接近普通眼镜水平。