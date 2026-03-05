苹果推出了一款采用 iPhone 处理器的笔记本电脑。惊讶么？并不会。感谢各位泄露消息的大拿，如今苹果产品已经不需要苹果自己来介绍了。

这款新电脑名叫 MacBook Neo，看到后缀名字的时候，我第一反应是《黑客帝国》里的主角。Neo 第一眼最吸引人的无疑是配色：黄色、粉色、蓝色和银色。很明显它是针对年轻群体的产品——让企业高管掏出黄色款，在大型论坛上讲 PPT，说不过去吧。

不像 MacBook Air 和 MacBook Pro，Neo 的 13 英寸屏幕没有“刘海”。对我个人来说，这倒是一堆所谓“阉割”中的好消息。我没用过“刘海屏”Mac 笔记本——也许用过之后会有改观——但目前来说 M1 MacBook Air 我用起来流畅且舒服。

说是 Neo，但其重量与 13 英寸 Air 相当，而且比 Air 厚。当然，由于机身采用铝金属且重量分布看起来很均匀，根据各大媒体的上手体验，你用三个手指就能轻松把它举起。

开头说到手机芯片，MacBook Neo 用到的是来自 iPhone 16 Pro 的 A18 Pro 芯片，但 GPU 核心要少一颗，好在能支撑苹果承诺已久但迟迟无法实装的 AI 功能。处理邮件、浏览网页、做笔记、编辑电子表格、刷刷剧肯定不成问题，本质上它就是新时代的上网本。Neo 的极限性能肯定远不如刚推出的 M5 Pro 芯片 MacBook Pro，而且它还是无风扇设计。

另一方面，全系统一 8GB 运行内存，也让 Neo 的性能受到限制。你无法用它执行大型任务，如重度剪辑影片、长时间多浏览器分页浏览等。想玩大型 3A 游戏？肯定没戏，还是打开消消乐吧。

其性能能否经受住时间考验，很难说。笔者当初拥有过主打轻薄的 12 英寸 MacBook，由于这款笔电用的是英特尔移动芯片，所以在我决定卖掉它之前，其性能已经不够用了。

苹果宣称 Neo 续航时间最高达 16 小时，若你中重度使用的话，肯定难逃一天一充的命运。

快速大致了解下 MacBook Neo 相比 Air 或 Pro 系列少了哪些东西：

没有环境光传感器，屏幕无原彩显示，不支持 P3 广色域；

摄像头为 1080p，没有 Center Stage 功能；

键盘无背光，触控板不支持压力感应；

没有 MagSafe 磁吸接口；

不支持 Wi-Fi 7——同期推出的 MacBook Air（M5）和MacBook Pro（M5 Pro / Max）均支持。

说到键盘和触控板，Neo 采用的是机械触控板，可点击任意位置，而大多数入门级 PC 触控板只能在底部约三分之一处点击。如果你想用上 Touch ID 指纹辨识，那只能加价 700 元选择 512 GB版本，因为 4599 元的起售价只能获得 256GB 存储空间，原本 Touch ID 的位置只剩一颗印有锁标识的锁定键。

要再次说苹果不厚道，Neo 只配备了一个 USB 3.0 接口，另一个是低速 USB 2。3.5 毫米耳机插孔倒是还在，只是不支持高阻抗。好在 Neo 的双麦克风阵列支持杜比全景声，让你在看片时能有不错体验。

MacBook Neo 肯定不是给现有 MacBook Air 或 Pro 用户准备的，那是妥妥的体验降级。我猜苹果是想吸引学生群体以及对价格敏感且想尝试 Mac 生态的用户。鉴于 macOS 如今与 iPhone 的优良互联互通体验，苹果肯定也想用低价吸引正在用 iPhone 和老旧 Windows 笔电的用户。

说回来，个人感觉 MacBook Neo 有帮助清芯片库存之嫌疑。苹果，你倒不如复活 12 英寸 MacBook，做一款更轻薄（至少得比 Air 轻）的廉价笔记本电脑。

最后预测下哪种颜色买的人最少，我觉得是银色——买银色人家肯定不知道我买了新电脑，对吧？如果你是目标用户，听劝，选黄色吧！