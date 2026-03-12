在AWE 2026期间，AR眼镜厂商雷鸟创新（RayNeo）联合高德地图发布了“雷鸟智慧生活”。这是双方自2025年5月建立战略合作以来的最新进展。该应用将雷鸟的AR空间计算技术与高德地图的本地生活服务相结合，旨在拓展AR眼镜在日常生活中的实际应用场景。通过AR眼镜的第一视角和空间感知能力，该应用将原本单一的路线指引，转化为包含辅助决策和位置信息的综合工具。

在功能层面，结合高德开放平台LBS Agent，雷鸟眼镜可以处理用户口语化的导航或搜索需求。系统会根据用户位置和使用习惯推荐行程规划，并在镜片上叠加显示周边环境的信息。同时，高德地图的“扫街榜”功能也接入了雷鸟X3 Pro，眼镜会在视野中直接显示周边商户的评分、客单价及特色标签等信息，辅助用户进行消费选择。对于寻找咖啡厅或便利店等即时需求，系统可通过定位在视野中直接标记附近门店。此外，雷鸟创新计划在未来与部分品牌合作推出“眼镜点单”功能，以整合从搜索、导航到交易的整体流程。

在导航交互设计上，雷鸟X3 Pro提供“抬头HUD”和“低头沙盘”两种显示模式。日常行走时，基础的行程进度会显示在视野上方；当用户需要查看全局路线时，低头即可唤出包含3D楼体模型的沙盘地图。这一设计便于用户在商圈或城中村等复杂路口场景下，比对真实环境与地图路网，确认自身位置。目前，“雷鸟智慧生活”已在雷鸟X3 Pro AR眼镜上线，后续计划逐步适配雷鸟创新的其他型号AI眼镜。