微软下一代 Xbox 主机，代号 Project Helix，将于 2027 年交付给开发者。该公司日前在 GDC 游戏开发者大会上透露了这一消息。届时，开发套件的 Alpha 版本将交付给游戏开发商，这让人对微软此前宣称的 2027 年底发售下一代 Xbox 的能力产生了一些疑问。

Xbox 下一代游戏主机副总裁 Jason Ronald 在 GDC 上向与会者详细介绍了 Project Helix 的一些计划功能，并重申该设备将支持 Xbox 主机和 Windows PC 游戏。Ronald 承诺，Project Helix 将拥有由芯片制造商 AMD 定制芯片驱动的下一代光线追踪性能。根据 Ronald 在演讲中展示的幻灯片，Project Helix 对 AMD FidelityFX 超分辨率（FSR）技术的实现将提供下一代机器学习驱动的图像放大和多帧生成功能，以及用于光线追踪和路径追踪的光线再生功能，并支持深度纹理压缩。在当前世代主机上启用光线追踪技术通常会显著降低性能，许多游戏为了追求最佳分辨率或帧率，会提供可选的光线追踪效果。

Ronald 在发布于 Xbox Wire 的博客中表示：“Project Helix 将光线追踪的性能和能力提升了一个数量级，直接将智能集成到图形和计算管线中，并在效率、规模和视觉效果方面带来显著提升。最终，玩家将体验到更加逼真、沉浸和动态的游戏世界。”

据 The Verge 报道，在 GDC 上，微软还建议开发者使用其统一游戏开发工具包（UGK）在 PC 上为 Xbox 设备开发游戏，该工具包兼容 Windows 游戏 PC、Windows 游戏掌机和次世代主机。

微软已正式公布 Xbox Series X 后续主机计划，并透露已与 AMD 签署协议，共同为“次世代 Xbox 主机”设计芯片。时任 Xbox 总裁莎拉·邦德宣布了这一消息，表明下一代 Xbox 主机将运行 Windows 系统，并且不会“锁定在单一商店”。当时，坊间一直有传言称，未来的 Xbox 主机将更加开放，更像 PC，并与 Steam 和 Epic 游戏商城等平台整合。邦德还曾将下一代 Xbox 描述为“一种非常高端、精心打造的体验”。预估下一代 Xbox 售价将达到 1000 美元（约 6880 元）甚至更高。

另外，微软也在 GDC 上宣布，其全屏 Xbox 用户界面将于 4 月登陆所有 Windows 11 设备（包括笔记本电脑和台式机）。该体验现在被简称为“Xbox 模式（Xbox Mode）”。Xbox 模式最初仅在部分市场推出，微软将其描述为“为 Windows 11 设备带来针对手柄优化的体验，让玩家可以浏览游戏库、启动游戏、使用游戏栏以及在应用程序之间切换”。全屏 Xbox 体验最初登陆微软和华硕合作的 ROG Xbox 掌机，后在去年 11 月，微软宣布该体验将登陆所有 Windows 11 游戏掌机。